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تصريح جديد.. هكذا وصف أمين عام الأمم المتحدة وضع غزة

Lebanon 24
23-05-2025 | 17:03
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن "الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي" مع تكثيف إسرائيل هجومها العسكري.
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وأورد غوتيريش، في بيان: "طوال نحو 80 يوما، منعت إسرائيل دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة... ويواجه جميع سكان غزة خطر المجاعة".


وأضاف: "يتصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي مع مستويات مروعة من الموت والتدمير".

وتابع: "اليوم، 80 في المئة من غزة يصنف إما منطقة عسكرية إسرائيلية وإما منطقة أمر سكانها بمغادرتها".

واستأنفت إسرائيل ضرباتها في 18 آذار بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس لتمديد الهدنة التي استمرت شهرين.

وبدأت المساعدات الإنسانية بدخول القطاع الإثنين للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.
 
وأكد الأمين العام أن "على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الإنساني الدولي. بصفتها القوة المحتلة، عليها الموافقة على السماح بوصول المساعدات اللازمة وتسهيلها".
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