تصريح جديد.. هكذا وصف أمين عام الأمم المتحدة وضع غزة

قال ، الجمعة، إن " في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي" مع تكثيف هجومها العسكري.

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وأورد ، في بيان: "طوال نحو 80 يوما، منعت إسرائيل دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة... ويواجه جميع خطر المجاعة".





وأضاف: "يتصاعد الهجوم العسكري مع مستويات مروعة من الموت والتدمير".



وتابع: "اليوم، 80 في المئة من غزة يصنف إما منطقة عسكرية إسرائيلية وإما منطقة أمر سكانها بمغادرتها".



واستأنفت إسرائيل ضرباتها في 18 آذار بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة لتمديد الهدنة التي استمرت شهرين.



وبدأت المساعدات الإنسانية بدخول القطاع الإثنين للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

وأكد أن "على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الإنساني الدولي. بصفتها القوة المحتلة، عليها الموافقة على السماح بوصول المساعدات اللازمة وتسهيلها".