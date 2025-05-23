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عربي-دولي

بعد القرار الأميركي بتخفيف العقوبات.. بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-05-2025 | 23:37
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رحبت سوريا بالقرار الأميركي بتخفيف العقوبات المفروضة عليها، الذي أعلنته وزارة الخزانة مؤخرا.
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وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إنها "ترحب بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات، الذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا".

واعتبرت الوزارة القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".

وأكدت أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وقال البيان إن سوريا "تؤمن أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة، تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أعربت سوريا عن "تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظان البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت أمس الجمعة، قرارا فوريا بتخفيف كبير للعقوبات على سوريا، مع بعض الاستثناءات. (سكاي نيوز)
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