Advertisement

عربي-دولي

بعد الهجوم الروسي بالمسيّرات والصواريخ.. كييف تتأهب

Lebanon 24
23-05-2025 | 23:35
A-
A+
Doc-P-1365098-638836656165881135.jpg
Doc-P-1365098-638836656165881135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وضعت كييف السبت في حالة تأهب إثر هجوم روسي بمسيّرات وصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية، وفق ما أعلن رئيس بلديتها فيتالي كليتشكو.
Advertisement

وجاء في منشور لكليتشكو على تليغرام: "انفجارات في العاصمة. تم تفعيل الدفاعات الجوية. المدينة والمنطقة تتعرض لهجوم مركب يشنه العدو"، وفق فرانس برس.
كما أضاف أن شخصين أصيبا في منطقة دنيبروفسكي، مشيراً إلى أن خدمات الطوارئ كانت في الموقع.

وأطلقت القوات الجوية الأوكرانية تحذيراً من صواريخ باليستية متجهة نحو العاصمة.

اندلاع حريقين
من جهته أفاد رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في العاصمة تيمور تكاتشينكو عن اندلاع حريقين في منطقة سفياتوتشينسكي وسقوط حطام صاروخي في منطقة أوبولونسكي وحطام طائرة مسيرة على مبنى سكني في منطقة سولوميانسكي.

كذلك قالت السلطات الأوكرانية إن صواريخ روسية قتلت شخصين وأصابت عدة أشخاص آخرين في مدينة أوديسا الساحلية الجمعة.

فيما أعلنت القوات المسلحة الروسية أن أوكرانيا استهدفتها بـ788 طائرة مسيرة وصاروخ منذ الثلاثاء، جرى إسقاط 776 منها.

تبادل أسرى
أتت الهجمات مع بدء كييف وموسكو عملية تبادل للأسرى الجمعة ستكون في حال اكتمالها أكبر عملية تبادل منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات.

وأعلن الطرفان عن تبادل 390 شخصاً من كل جانب، في "المرحلة الأولى"، على أن تستمر العملية السبت والأحد.

فيما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستسلم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء الحرب.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أوكراني: إصابات جراء حرائق اندلعت بعد هجوم روسي بالمسيّرات على كييف
lebanon 24
24/05/2025 09:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوكراني: إصابات جراء حرائق اندلعت بعد هجوم روسي بالمسيرات على كييف
lebanon 24
24/05/2025 09:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة العسكرية في كييف: اندلاع حرائق في أحياء بالعاصمة الأوكرانية نتيجة لسقوط حطام صواريخ ومسيرات روسية
lebanon 24
24/05/2025 09:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بولندا ترسل طائرات حربية لتأمين مجالها الجوي بعد الهجوم الصاروخي الروسي على كييف
lebanon 24
24/05/2025 09:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:12 | 2025-05-24
02:10 | 2025-05-24
01:01 | 2025-05-24
00:24 | 2025-05-24
00:22 | 2025-05-24
00:19 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24