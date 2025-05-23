بعد الهجوم الروسي بالمسيّرات والصواريخ.. كييف تتأهب

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وجاء في منشور لكليتشكو على : "انفجارات في العاصمة. تم تفعيل الدفاعات الجوية. المدينة والمنطقة تتعرض لهجوم مركب يشنه العدو"، وفق فرانس برس. وضعت السبت في حالة تأهب إثر هجوم روسي بمسيّرات وصواريخ استهدف العاصمة ، وفق ما أعلن رئيس بلديتها .وجاء في منشور لكليتشكو على : "انفجارات في العاصمة. تم تفعيل الدفاعات الجوية. المدينة والمنطقة تتعرض لهجوم مركب يشنه العدو"، وفق فرانس برس.

كما أضاف أن شخصين أصيبا في منطقة دنيبروفسكي، مشيراً إلى أن كانت في الموقع.



وأطلقت الأوكرانية تحذيراً من صواريخ باليستية متجهة نحو العاصمة.



اندلاع حريقين

أفاد رئيس والعسكرية في العاصمة تكاتشينكو عن اندلاع حريقين في منطقة سفياتوتشينسكي وسقوط حطام صاروخي في منطقة أوبولونسكي وحطام طائرة مسيرة على مبنى سكني في منطقة سولوميانسكي.



كذلك قالت السلطات الأوكرانية إن صواريخ روسية قتلت شخصين وأصابت عدة أشخاص آخرين في مدينة أوديسا الساحلية الجمعة.



فيما أعلنت القوات المسلحة الروسية أن استهدفتها بـ788 طائرة مسيرة وصاروخ منذ الثلاثاء، جرى إسقاط 776 منها.



تبادل أسرى

أتت الهجمات مع بدء كييف وموسكو عملية تبادل للأسرى الجمعة ستكون في حال اكتمالها أكبر عملية تبادل منذ أن بدأت عمليتها العسكرية بأوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات.



وأعلن الطرفان عن تبادل 390 شخصاً من كل جانب، في "المرحلة الأولى"، على أن تستمر العملية السبت والأحد.



فيما صرح أن بلاده ستسلم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء الحرب.