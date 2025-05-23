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عربي-دولي
المنفي: ندعو الليبيين لمواصلة التعبير السلمي بمختلف المدن
Lebanon 24
23-05-2025
|
23:35
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دعا رئيس
المجلس الرئاسي الليبي
،
محمد المنفي
،
الليبيين
إلى مواصلة التعبير السلمي في مختلف المدن.
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وقال في منشور على حسابه في منصة "إكس"، ليل الجمعة السبت: "ندعو كل الليبيين إلى مواصلة التعبير السلمي الراقي في مختلف المدن، من أجل بناء دولة عصرية تُعبّر عن آمال الجميع".
كما أضاف: "نثمن عالياً دور المؤسسات الأمنية في صون هذا الحق، ولطالما كان الرهان على الاستماع لرأي الشعب بكافة الوسائل لتحقيق التغيير الإيجابي".
مطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية
يأتي ذلك فيما احتشد آلاف الليبيين، الجمعة، في مظاهرات بالعاصمة
طرابلس
ومدن مصراتة وصبراتة ومناطق أخرى غرب البلاد، للمطالبة برحيل حكومة
الوحدة الوطنية
وجميع الأجسام السياسية والقضاء على الميليشيات المسلحة.
حيث لوّح حشد يضم آلاف الأشخاص بـ"ميدان
الشهداء
" وسط طرابلس، بصور جميع من في السلطة وبشعارات تدعو لسقوط حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وحكومة
البرلمان
في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي والبرلمان، هاتفين: "ارحلوا" و"مفاتيح الدولة في يد الشعب" و"لا شرقية، لا غربية،
ليبيا
وحدة وطنية". كما طالبوا بإنهاء الفساد ونفوذ المسلحين.
ويمثل المتظاهرون أطيافاً مختلفة من الليبيين، سواء من الأحزاب أو من المكونات المدنية والاجتماعية. وقد عبروا من خلال مشاركتهم عن عدم شرعية الأجسام الحالية ورفضهم استمرار الوضع والنظام السياسي الحالي، مطالبين بإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات يقرر من خلالها الشعب مصيره ويختار سلطة شرعية.
مسارات متعددة ومتباينة
يشار إلى أن هذه المظاهرات تجري فيما لا يزال الحل للأزمة
الليبية
غائباً، في ظل وجود مسارات متعددة ومتباينة.
إذ يسارع البرلمان الخطى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تعمل الأطراف في الغرب
الليبي
على تعزيز موقعها ونفوذها وتثبيت وجودها، في حين تدفع البعثة الأممية نحو إطلاق حوار سياسي للبحث عن حل توافقي، بعيداً عن الإجراءات الأحادية.
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