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عربي-دولي
رئيس الشاباك الجديد يكشف موقفه من حرب غزة
Lebanon 24
24-05-2025
|
00:19
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أعلن رئيس جهاز الأمن
الداخلي
في إسرائيل
(الشاباك)، دافيد زيني، الجمعة، أنه يعارض التوصل لاتفاق حول استعادة المحتجزين في غزة، وفق صحيفة "هآرتس".
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كما وصف الحرب الحالية في القطاع الفلسطيني بأنها "حرب وجود"، حسب قوله في مناقشات مغلقة مع
هيئة الأركان العامة
الإسرائيلية
.
في حين ذكرت "هآرتس" أن عائلات الرهائن دعت لإلغاء تعيين زيني، قائلة إن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
يسعى لاستبدال رئيس
الشاباك
الذي أيد الصفقات (في إشارة إلى
رونين
بار) بآخر يعارضها.
استدعاء الوفد
الإسرائيلي
من قطر
يأتي ذلك فيما قرر
نتنياهو
استدعاء الوفد الإسرائيلي بأكمله من قطر بسبب ما اعتبره "استمرار الجمود في المفاوضات غير المباشرة مع
حماس
بشأن وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس.
وأضافت
وسائل الإعلام الإسرائيلية
أن قرار نتنياهو جاء بسبب ما قال إنه "تمسك حماس بضمانات أميركية لإنهاء الحرب" في غزة.
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