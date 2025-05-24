بالأسماء.. اليكم من شملهم رفع العقوبات الأميركية في سوريا

أصدرت الأميركية أمس الجمعة ترخيصا عاماُ برفع عن ، و يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة بقيادة . وقالت في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على بشكل فعال".

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كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك .



فمن هم الأشخاص والكيانات المشمولين بالقرار؟

وفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 ايار 2025:



*الرئيس السوري الحالي

*وزير الداخلية أنس خطاب



*المصرف المركزي السوري



*الخطوط الجوية

*سيترول

*المصرف التجاري السوري

*المؤسسة العامة للنفط

*الشركة السورية لنقل

*الشركة السورية للغاز

*الشركة السورية للنفط

*المصرف العقاري

*المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون

*شركة مصفاة بانياس

*شركة مصفاة حمص

*المصرف الزراعي التعاوني

*المصرف الصناعي

*مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير

*المديرية العامة للموانئ السورية

*الشركة العامة لميناء

*غرفة الملاحة السورية

*الهيئة العامة السورية للنقل البحري

*الشركة السورية للوكالات الملاحية

*الشركة العامة لميناء طرطوس

*مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع

*وزارة النفط والثروة المعدنية السورية

*وزارة السياحة السورية

*فندق فور سيزونز دمشق