24
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عُثر عليها جثة في صندوق سيارة.. الطفلة آية تشغل سوريا
Lebanon 24
24-05-2025
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال اليومين الماضيين، شغلت الطفلة آية بلوق الأوساط
السورية
بعد إعلان وفاتها وسط أنباء عن اختطافها كانت راجت في منطقة الزبلطاني بدمشق.
Advertisement
لا حادث اختطاف
فقد بدأت الحكاية قبل يومين، حين انتشر مقطع فيديو للصغيرة مسجلاً على كاميرا مراقبة قرب محل عمل والدتها، ظهرت فيه تخرج من الدكان برفقة طفلة أخرى، قبل أن يختفي أثرها.
وبينما انتشرت أنباء تفيد باختطافها، وجدت الصغيرة جثة في صندوق سيارة.
إلا أن الشرطة نفت أمر الاختطاف تماماً. وأعلنت أنه تمّ العثور على آية البالغة من العمر ثلاث سنوات، متوفاة داخل سيارة مركونة في حي الزبلطاني بعد أيام من بلاغ تغيّبها.
كما أكد قائد شرطة
دمشق
المقدم، باسل
الهلال
، أن الجهات المختصة باشرت بتاريخ 17 من الشهر الجاري عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغ. ولفت إلى أنه بعد الاستماع إلى إفادات الشهود وعدد من الأطفال المتواجدين في المنطقة، وصلت فرق الشرطة إلى الطفلة التي وجدت متوفاة داخل سيارة قديمة قرب مكان عمل والدتها.
وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت أن الصغيرة اعتادت اللعب داخل تلك السيارة، وقد دخلت إليها يوم الحادثة ولم تتمكن من الخروج، نافيا فرضية الخطف.
الرأي العام
وكان حادث وفاة الطفلة المأساوي شغل الرأي العام في
سوريا
إلى حد كبير، خصوصا بعد انتشار أنباء عن اختطافها.(العربية)
مواضيع ذات صلة
جريمة ضحيتها طفلة.. عثر عليها مخنوقة في صندوق سيارة
Lebanon 24
جريمة ضحيتها طفلة.. عثر عليها مخنوقة في صندوق سيارة
24/05/2025 09:35:58
24/05/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم طفلان.. عائلة عُثر عليها مشنوقة داخل المنزل
Lebanon 24
بينهم طفلان.. عائلة عُثر عليها مشنوقة داخل المنزل
24/05/2025 09:35:58
24/05/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في زحلة.. جثة داخل سيارة!
Lebanon 24
مأساة في زحلة.. جثة داخل سيارة!
24/05/2025 09:35:58
24/05/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة متفحمة عُثِرَ عليها يوم أمس... ومعلومات تكشف هويّة صاحبها
Lebanon 24
جثة متفحمة عُثِرَ عليها يوم أمس... ومعلومات تكشف هويّة صاحبها
24/05/2025 09:35:58
24/05/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمحو الثقافة الفرنسية.. تغيير أسماء شوارع غرب إفريقيا
Lebanon 24
لمحو الثقافة الفرنسية.. تغيير أسماء شوارع غرب إفريقيا
02:12 | 2025-05-24
24/05/2025 02:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب ترامب يتحدث عن "اللكمة القاضية".. ويستشهد بالحوثيين
Lebanon 24
نائب ترامب يتحدث عن "اللكمة القاضية".. ويستشهد بالحوثيين
02:10 | 2025-05-24
24/05/2025 02:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات النووي في روما.. هذا ما عرضته إيران
Lebanon 24
مفاوضات النووي في روما.. هذا ما عرضته إيران
01:01 | 2025-05-24
24/05/2025 01:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. اليكم من شملهم رفع العقوبات الأميركية في سوريا
Lebanon 24
بالأسماء.. اليكم من شملهم رفع العقوبات الأميركية في سوريا
00:22 | 2025-05-24
24/05/2025 12:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الشاباك الجديد يكشف موقفه من حرب غزة
Lebanon 24
رئيس الشاباك الجديد يكشف موقفه من حرب غزة
00:19 | 2025-05-24
24/05/2025 12:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
Lebanon 24
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
05:45 | 2025-05-23
23/05/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
Lebanon 24
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
14:50 | 2025-05-23
23/05/2025 02:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ
Lebanon 24
بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ
05:23 | 2025-05-23
23/05/2025 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يشعر بسعادة كبيرة.. تفاصيل جديدة عن زواج وائل كفوري سراً بشانا عبود واستقباله مولودة جديدة
Lebanon 24
يشعر بسعادة كبيرة.. تفاصيل جديدة عن زواج وائل كفوري سراً بشانا عبود واستقباله مولودة جديدة
04:12 | 2025-05-23
23/05/2025 04:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
13:00 | 2025-05-23
23/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:12 | 2025-05-24
لمحو الثقافة الفرنسية.. تغيير أسماء شوارع غرب إفريقيا
02:10 | 2025-05-24
نائب ترامب يتحدث عن "اللكمة القاضية".. ويستشهد بالحوثيين
01:01 | 2025-05-24
مفاوضات النووي في روما.. هذا ما عرضته إيران
00:22 | 2025-05-24
بالأسماء.. اليكم من شملهم رفع العقوبات الأميركية في سوريا
00:19 | 2025-05-24
رئيس الشاباك الجديد يكشف موقفه من حرب غزة
23:58 | 2025-05-23
ترامب يتوعد أوروبا: رسوم جمركية بـ50%.. ولا أسعى لاتفاق
فيديو
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
24/05/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
24/05/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
24/05/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24