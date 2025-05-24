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بعد احتجازه لمدة ساعة.. محافظ السويداء يعلّق عمله حتى تسليم المعتدين

Lebanon 24
24-05-2025 | 02:50
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قرر محافظ السويداء مصطفى بكور تعليق عمله لحين تسليم المعتدين عليه، وذلك بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مبنى محافظة السويداء، الأربعاء الماضي، بهدف إطلاق سراح أحد المدانين، ما أسفر عن احتجاز الرجل ثم نقله إلى دمشق بعد ساعات.
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وأكد بكور أن فصائل السويداء الوطنية، وعلى رأسها "لواء الجبل"، تمكن من طرد المجموعة الخارجة عن القانون، فيما تكفّلت حركة رجال الكرامة بتأمين طريق خروج له من المكان بسلام، بعد احتدام الموقف.

كما شدد في حديث لإعلام محلي، على أن فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء هو خيار لا رجعة عنه، بحسب تعبيره.

وأضاف المحافظ أن "الدولة ستعمل يدا بيد مع كل الوطنيين الغيورين من أبنائها لضمان استقرارها، ولن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة، كما لن تسمحَ لأي كان أن يشرعن الفوضى تحت أي ذريعة".
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