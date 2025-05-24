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عربي-دولي
يتولون قضايا حساسة.. ترامب يقيل عشرات من موظفي "الأمن القومي"
Lebanon 24
24-05-2025
|
02:55
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كشفت 5 مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أقدم أمس الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي
مجلس الأمن القومي
بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقا.
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تسريح موظفين
وقالت المصادر التي طلبت عدم
الكشف عن
هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى
وسائل الإعلام
، إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من
أوكرانيا
إلى
كشمير
.
فيما جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي
وزير الخارجية
ماركو روبيو
منصب
مستشار الأمن القومي
خلفا لمايك والتس.
وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس
الأمن القومي
من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلا من تشكيلها، وفقا لوكالة "
رويترز
".
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