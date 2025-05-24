يتولون قضايا حساسة.. ترامب يقيل عشرات من موظفي "الأمن القومي"

كشفت 5 مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي أقدم أمس الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقا.

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تسريح موظفين

وقالت المصادر التي طلبت عدم هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى ، إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من إلى .



فيما جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي منصب خلفا لمايك والتس.



وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلا من تشكيلها، وفقا لوكالة " ".