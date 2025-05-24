مصر تعيد 71 من رعاياها في ليبيا.. إثر أحداث طرابلس

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في التفاصيل، أرسلت الحكومة طائرة تابعة لشركة " "، مساء الجمعة، إلى ليبيا. أعادت مصر، مساء الجمعة، 71 من رعاياها المتواجدين في .في التفاصيل، أرسلت الحكومة طائرة تابعة لشركة " "، مساء الجمعة، إلى ليبيا.

حيث تم إعادة 71 مصرياً سجلوا بياناتهم مع سفارة بلادهم في العاصمة وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في ، طالبين العودة إلى مصر.



جاء قرار الحكومة تنفيذاً لتوجيهات بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم، وإعادة الراغبين منهم إلى البلاد إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها طرابلس.