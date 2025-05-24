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عربي-دولي

مصر تعيد 71 من رعاياها في ليبيا.. إثر أحداث طرابلس

Lebanon 24
24-05-2025 | 03:08
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أعادت مصر، مساء الجمعة، 71 من رعاياها المتواجدين في ليبيا.
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في التفاصيل، أرسلت الحكومة المصرية طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران"، مساء الجمعة، إلى ليبيا.
حيث تم إعادة 71 مصرياً سجلوا بياناتهم مع سفارة بلادهم في العاصمة الليبية طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية، طالبين العودة إلى مصر.

جاء قرار الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم، وإعادة الراغبين منهم إلى البلاد إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها طرابلس.
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