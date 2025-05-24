Advertisement

عربي-دولي

إدارة ترامب تفرض قيودا جديدة على الصحفيين في البنتاغون

Lebanon 24
24-05-2025 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1365217-638836805612566315.jpg
Doc-P-1365217-638836805612566315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، أوامر تلزم الصحفيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصحافة.
Advertisement


وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق.
وقال هيغسيث في مذكرة "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر".

وأضاف أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة".

وقالت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوما مباشرا على حرية الصحافة".

وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 ايلول 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع".

ولم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على بيان رابطة الصحافة.
مواضيع ذات صلة
الهند تفرض قيودًا على الملابس والأطعمة المستوردة من بنغلاديش
lebanon 24
24/05/2025 14:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: إدارة ترامب تخطط لرفع القيود التي فرضها بايدن على تصدير الرقائق الأميركية المُستخدمة في الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
24/05/2025 14:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قاض أميركي يأمر برفع القيود التي فرضها ترامب على وكالة "أسوشيتد برس" (الجزيرة)
lebanon 24
24/05/2025 14:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: مكتب إدارة شؤون الموظفين سيصدر لوائح جديدة للخدمة المدنية لموظفي الحكومة المحترفين
lebanon 24
24/05/2025 14:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:18 | 2025-05-24
06:55 | 2025-05-24
06:46 | 2025-05-24
06:46 | 2025-05-24
06:10 | 2025-05-24
04:46 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24