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عربي-دولي
إدارة ترامب تفرض قيودا جديدة على الصحفيين في البنتاغون
Lebanon 24
24-05-2025
|
03:48
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أصدر
وزير الدفاع
الأميركي
بيت هيغسيث
، الجمعة، أوامر تلزم الصحفيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى
وزارة الدفاع
(البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها
إدارة الرئيس دونالد ترامب
على الصحافة.
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وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق.
وقال هيغسيث في مذكرة "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود
الأميركيين
للخطر".
وأضاف أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة".
وقالت رابطة صحافة
البنتاغون
، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوما مباشرا على حرية الصحافة".
وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات
جمهورية
وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 ايلول 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع".
ولم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب من
رويترز
للتعليق على بيان
رابطة الصحافة
.
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