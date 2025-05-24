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عربي-دولي
من أصول جزائرية ولديه 11 ولدا.. ما لا تعرفه عن رئيس الشاباك
Lebanon 24
24-05-2025
|
04:19
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اتجهت العديد من الأنظار
الإسرائيلية
أمس إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي" الشاباك" دافيد زيني، لاسيما بعدما أعلن أنه يعارض ابرام صفقة مع
حماس
فس
قطاع غزة
، تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى.
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كما أكد أنه يؤيد استمرار الحرب معتبرا أنها حرباً "وجودية" لإسرائيل.
فيما أثارت تلك التصريحات غضب منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذي اعتبر أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
عينه لأنه على عكس
رونين
بار ، رئيس الشباك السابق، يعارض ابرام صفقة ووقف الحرب.
فماذا نعرف عن زيني؟
تعود أصول عائلة زيني إلى
الجزائر
، حيث كان جده رجل دين مسؤولاً عن رعايا يهود قبل أن يهاجر إلى
فرنسا
.
لكن دافيد وُلد في
القدس
بينما كان والده ينشط ضمن الحركة
الصهيونية
اليمينية، التي يقودها اليوم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار
بن غفير
، الوزيرا الإسرائيليان المتطرفاتن.
فيما يعيش الرجل الذي لم يعرف عنه انخراطعه في النشاط السياسي كوالده، في مستوطنة "كيشيت" بمرتفعات
الجولان
السوري المحتل.
كما أن زيني البالغ من العمر 51 عاما متزوج ولديه 11 ولداً.
وقد أمضى سنوات طويلة في الجيش، وحارب في
لبنان
. بل أفادت بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية بأنه كان من بين الضباط الذين قادوا عملية اغتيال هادي
نصر الله
، نجل زعيم
حزب الله
السابق
حسن نصر الله
، وخطف جثته إلى داخل
إسرائيل
.
كما شارك في صد هجوم السابع من تشرين الاول 2023، الذي شنته حماس، إذ توجه إلى غلاف غزة من أجل الدفاع عن
المستوطنات
الإسرائيلية هناك.
في حين، أشارت بعض المصادر الإسرائيلية إلى أن قرار تعيينه على رأس الشبابك جاء بقرار من سارة، زوجة
نتنياهو
، وفق صحيفة
معاريف
.
أمنا السبب فيعود إلى أن شقيقه شموئيل زيني، يعد يداً يمنى للملياردير ورجل الأعمال سيمون فاليك، الذي يعيش في ميامي وتربطه علاقات وثيقة مع عائلة نتنياهو.
كما أنه قدم منزله في ميامي كبيت ضيافة لسارة نتنياهو نحو 70 يوماً، خلال الحرب على غزة، عندما تغيبت عن البلاد وبقيت مع ابنها يائير الذي يعيش هناك.
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