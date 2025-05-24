من أصول جزائرية ولديه 11 ولدا.. ما لا تعرفه عن رئيس الشاباك

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كما أكد أنه يؤيد استمرار الحرب معتبرا أنها حرباً "وجودية" لإسرائيل. اتجهت العديد من الأنظار أمس إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي" الشاباك" دافيد زيني، لاسيما بعدما أعلن أنه يعارض ابرام صفقة مع فس ، تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى.كما أكد أنه يؤيد استمرار الحرب معتبرا أنها حرباً "وجودية" لإسرائيل.

فيما أثارت تلك التصريحات غضب منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذي اعتبر أن عينه لأنه على عكس بار ، رئيس الشباك السابق، يعارض ابرام صفقة ووقف الحرب.



فماذا نعرف عن زيني؟

تعود أصول عائلة زيني إلى ، حيث كان جده رجل دين مسؤولاً عن رعايا يهود قبل أن يهاجر إلى .



لكن دافيد وُلد في بينما كان والده ينشط ضمن الحركة اليمينية، التي يقودها اليوم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار ، الوزيرا الإسرائيليان المتطرفاتن.



فيما يعيش الرجل الذي لم يعرف عنه انخراطعه في النشاط السياسي كوالده، في مستوطنة "كيشيت" بمرتفعات السوري المحتل.

كما أن زيني البالغ من العمر 51 عاما متزوج ولديه 11 ولداً.



وقد أمضى سنوات طويلة في الجيش، وحارب في . بل أفادت بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية بأنه كان من بين الضباط الذين قادوا عملية اغتيال هادي ، نجل زعيم السابق ، وخطف جثته إلى داخل .



كما شارك في صد هجوم السابع من تشرين الاول 2023، الذي شنته حماس، إذ توجه إلى غلاف غزة من أجل الدفاع عن الإسرائيلية هناك.



في حين، أشارت بعض المصادر الإسرائيلية إلى أن قرار تعيينه على رأس الشبابك جاء بقرار من سارة، زوجة ، وفق صحيفة .



أمنا السبب فيعود إلى أن شقيقه شموئيل زيني، يعد يداً يمنى للملياردير ورجل الأعمال سيمون فاليك، الذي يعيش في ميامي وتربطه علاقات وثيقة مع عائلة نتنياهو.



كما أنه قدم منزله في ميامي كبيت ضيافة لسارة نتنياهو نحو 70 يوماً، خلال الحرب على غزة، عندما تغيبت عن البلاد وبقيت مع ابنها يائير الذي يعيش هناك.