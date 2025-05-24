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عربي-دولي

عاصفة عنيفة تضرب العراق.. أشجار تسقط وجزء من كنيسة ينهار

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:46
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تسببت عاصفة جوية شديدة ضربت أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مساء الجمعة، بأضرار واسعة في المدينة، شملت انهيار جزء صغير من كنيسة مار يوسف في عنكاوا، وسقوط أشجار وسط الشوارع وتضرر سيارات.
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وأدت العاصفة الرملية إلى إصابات بين عدد من الأطفال جراء سقوط مرجوحة بفعل قوة الرياح، فيما تسجل البلاد درجات حرارة عالية وصلت لـ49 درجة مئوية في محافظتي بصرة وميسان الجنوبيتين.
كما اندلع حريق كبير أتى على نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية ضمن حدود محافظة أربيل، نتيجة الرياح القوية التي ساعدت في تمدد النيران.

وأدت العاصفة أيضاً إلى انقطاع واسع في التيار الكهربائي في أجزاء من محافظتي أربيل ودهوك نتيجة تضرر خطوط الضغط العالي، إلا أن وزارة الكهرباء في الإقليم أكدت في بيان لاحق إعادة الاستقرار إلى الشبكة خلال فترة وجيزة.

عواصف رملية وغبارية
وشهد العراق عواصف رملية وغبارية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، أدى أشدها إلى دخول أكثر من 3700 مصاب بالاختناق إلى المستشفيات في 14 نيسان في وسط وجنوب البلد.
وفي العراق، تتجاوز درجات الحرارة الـ50 خلال الصيف، وخصوصا في شهري تموز وآب، وتبلغ أحيانا هذه المستويات في أشهر سابقة.

وقبل أسابيع من حلول فصل الصيف، سجلت محافظتا بصرة وميسان الجنوبيتان 49 درجة مئوية مقابل 48 درجة في محافظة ذي قار المجاورة، وفقا لهيئة الأنواء الجوية العراقية.

ويُعد العراق من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغير المناخي، بحسب الأمم المتحدة. ويساهم انخفاض معدلات الأمطار وموجات الجفاف والعواصف الترابية في مفاقمة معدلات الحر في البلاد.
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