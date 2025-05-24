عاصفة عنيفة تضرب العراق.. أشجار تسقط وجزء من كنيسة ينهار

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وأدت إلى إصابات بين عدد من الأطفال جراء سقوط مرجوحة بفعل قوة الرياح، فيما تسجل البلاد درجات حرارة عالية وصلت لـ49 درجة مئوية في محافظتي وميسان الجنوبيتين. تسببت عاصفة جوية شديدة ضربت أربيل عاصمة ، مساء الجمعة، بأضرار واسعة في المدينة، شملت انهيار جزء صغير من في عنكاوا، وسقوط أشجار وسط الشوارع وتضرر سيارات.وأدت إلى إصابات بين عدد من الأطفال جراء سقوط مرجوحة بفعل قوة الرياح، فيما تسجل البلاد درجات حرارة عالية وصلت لـ49 درجة مئوية في محافظتي وميسان الجنوبيتين.

كما اندلع حريق كبير أتى على نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية ضمن حدود محافظة أربيل، نتيجة الرياح القوية التي ساعدت في تمدد النيران.



وأدت العاصفة أيضاً إلى انقطاع واسع في الكهربائي في أجزاء من محافظتي أربيل ودهوك نتيجة تضرر خطوط الضغط العالي، إلا أن وزارة الكهرباء في الإقليم أكدت في بيان لاحق إعادة الاستقرار إلى الشبكة خلال فترة وجيزة.



عواصف رملية وغبارية

وشهد عواصف رملية وغبارية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، أدى أشدها إلى دخول أكثر من 3700 مصاب بالاختناق إلى المستشفيات في 14 نيسان في وسط وجنوب البلد.

وفي العراق، تتجاوز درجات الحرارة الـ50 خلال الصيف، وخصوصا في شهري وآب، وتبلغ أحيانا هذه المستويات في أشهر سابقة.



وقبل أسابيع من حلول فصل الصيف، سجلت محافظتا بصرة وميسان الجنوبيتان 49 درجة مئوية مقابل 48 درجة في محافظة ذي قار المجاورة، وفقا لهيئة الأنواء الجوية .



ويُعد العراق من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغير المناخي، بحسب . ويساهم انخفاض معدلات الأمطار وموجات الجفاف والعواصف الترابية في مفاقمة معدلات الحر في البلاد.