هذا جديد صفقة إطلاق باحثة إسرائيلية محتجزة في العراق

أفادت مصادر عراقية
مطلعة "العين
الإخبارية" بأن مفاوضات إطلاق سراح باحثة إسرائيلية روسية محتجزة في العراق
منذ 2023 وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لحساسية الملف إن المفاوضات التي تجري بوساطة أذربيجان تتضمن اتفاقًا يشمل الإفراج عن معتقل إيراني وستة آخرين محتجزين في العراق، كجزء من صفقة متكاملة يُجرى التفاوض بشأنها منذ أسابيع لإطلاق سراح الباحثة إليزابيث
تسوركوف.
وأشارت إلى أن المفاوضات بين الأطراف المعنية وصلت إلى مراحل متقدمة، وسط ضغوط دبلوماسية دولية متزايدة من جانب روسيا
وإسرائيل لتأمين إطلاق سراح تسوركوف، التي جرى اختطافها في بغداد
بعد دخولها العراق بجواز سفر روسي تحت غطاء أكاديمي.
وقالت المصادر إن "الخارجية العراقية
استضافت خلال الأيام الماضية مباحثات سرية في مقرها ببغداد، بحضور مسؤول من جمهورية
أذربيجان بشأن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف".
وبحسب المصادر، فإن "الباحثة الإسرائيلية
الروسية موجودة بيد قوة خاصة من كتائب حزب الله
العراق".
وأضافت المصادر أن "كتائب حزب الله العراق طلبت من الخارجية العراقية الإفراج عن محمد رضا
نوري، أحد عناصر قوات فيلق القدس
التابع للحرس الثوري، المعتقل في 23 من آذار 2023".
وأكدت المصادر أن "جولة جديدة من المحادثات سوف تُعقد في بغداد أو العاصمة الأذربيجانية باكو لمتابعة التوصل إلى صفقة بشأن الباحثة الإسرائيلية الروسية"، مبينةً أن "المعتقلين في العراق متهمون بتنفيذ هجمات على المصالح الأمريكية
، وأن عملية إطلاق سراحهم مقابل الإسرائيلية لن تتجاوز أسبوعًا إلى 10 أيام". (العين الاخبارية)