هذا جديد صفقة إطلاق باحثة إسرائيلية محتجزة في العراق

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أفادت مصادر مطلعة " الإخبارية" بأن مفاوضات إطلاق سراح باحثة إسرائيلية روسية محتجزة في منذ 2023 وصلت إلى مرحلة متقدمة.وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لحساسية الملف إن المفاوضات التي تجري بوساطة أذربيجان تتضمن اتفاقًا يشمل الإفراج عن معتقل إيراني وستة آخرين محتجزين في العراق، كجزء من صفقة متكاملة يُجرى التفاوض بشأنها منذ أسابيع لإطلاق سراح الباحثة تسوركوف.وأشارت إلى أن المفاوضات بين الأطراف المعنية وصلت إلى مراحل متقدمة، وسط ضغوط دبلوماسية دولية متزايدة من جانب وإسرائيل لتأمين إطلاق سراح تسوركوف، التي جرى اختطافها في بعد دخولها العراق بجواز سفر روسي تحت غطاء أكاديمي.وقالت المصادر إن "الخارجية استضافت خلال الأيام الماضية مباحثات سرية في مقرها ببغداد، بحضور مسؤول من أذربيجان بشأن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف".وبحسب المصادر، فإن "الباحثة الروسية موجودة بيد قوة خاصة من العراق".وأضافت المصادر أن "كتائب حزب الله العراق طلبت من الخارجية العراقية الإفراج عن نوري، أحد عناصر قوات التابع للحرس الثوري، المعتقل في 23 من آذار 2023".وأكدت المصادر أن "جولة جديدة من المحادثات سوف تُعقد في بغداد أو العاصمة الأذربيجانية باكو لمتابعة التوصل إلى صفقة بشأن الباحثة الإسرائيلية الروسية"، مبينةً أن "المعتقلين في العراق متهمون بتنفيذ هجمات على المصالح ، وأن عملية إطلاق سراحهم مقابل الإسرائيلية لن تتجاوز أسبوعًا إلى 10 أيام". (العين الاخبارية)