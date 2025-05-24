هل اقترب التهجير الجماعي للفلسطينيين؟

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أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري في ، بسياسة منهجية في إطار "هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني".وأوضح المرصد في بيان صدر اليوم أن تصعيد عمليات التهجير الجماعي يأتي في سياق تطبيق فعلي لاشتراط وقف العدوان على غزة بتنفيذ ما يُعرف بخطة ، والتي تتضمن ترحيل من القطاع.واعتبر المرصد أن إعلان صراحة أن الهدف النهائي هو تهجير يشكّل اعترافا صريحا بأن الحرب لم تكن موجهة ضد فصيل بعينه، بل استهدفت الوجود الفلسطيني برمّته، في تعبير واضح عن نية الإبادة والاقتلاع الجماعي.وأضاف المرصد أن القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والتدمير واسع النطاق الذي تنفذه إسرائيل ضد قطاع غزة، ليست أفعالا عشوائية، بل أدوات ممنهجة تستخدم في إطار جريمة الإبادة الجماعية.وأشار إلى أن أوامر النزوح القسري تصدر دون أي مبرر عسكري حقيقي، وتهدف فقط إلى اقتلاع السكان من أراضيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن حملة التهجير الحالية هي الأخطر منذ بدء العدوان، نظرا لتزامنها مع تصعيد في سياسة التجويع واتساع رقعة التدمير، مطالبا بتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. (روسيا اليوم)