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عربي-دولي

في غزة... مئات الآلاف يتضورون جوعاً

Lebanon 24
24-05-2025 | 06:46
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كشف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، أن مئات الآلاف في قطاع غزة "يتضورون جوعا".
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وقال أبو حسنة في حديثه لسكاي نيوز عربية، السبت، إن 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة في "خطر شديد".

وشدد المتحدث باسم "الأونروا" في غزة لسكاي نيوز عربية: "سكان قطاع غزة يموتون جوعا أو تحت القصف".

وأكد أن قطاع غزة يعاني من مجاعة لم يشهد لها مثيلا، كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وختم حديثه: "نطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح".
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