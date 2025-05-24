في غزة... مئات الآلاف يتضورون جوعاً

Advertisement

كشف المتحدث باسم وتشغيل اللاجئين (أونروا) ، أن مئات الآلاف في "يتضورون جوعا".وقال في حديثه لسكاي نيوز عربية، السبت، إن 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة في "خطر شديد".وشدد المتحدث باسم "الأونروا" في غزة لسكاي نيوز عربية: "سكان قطاع غزة يموتون جوعا أو تحت القصف".وأكد أن قطاع غزة يعاني من مجاعة لم يشهد لها مثيلا، كما دعا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية.وختم حديثه: "نطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة ".