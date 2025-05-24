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عربي-دولي
في غزة... مئات الآلاف يتضورون جوعاً
Lebanon 24
24-05-2025
|
06:46
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كشف المتحدث باسم
وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
(أونروا)
عدنان أبو حسنة
، أن مئات الآلاف في
قطاع غزة
"يتضورون جوعا".
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وقال
أبو حسنة
في حديثه لسكاي نيوز عربية، السبت، إن 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة في "خطر شديد".
وشدد المتحدث باسم "الأونروا" في غزة لسكاي نيوز عربية: "سكان قطاع غزة يموتون جوعا أو تحت القصف".
وأكد أن قطاع غزة يعاني من مجاعة لم يشهد لها مثيلا، كما دعا
إسرائيل
إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وختم حديثه: "نطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة
رفح
".
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