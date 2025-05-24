إصابة جندي إسرائيلي إثر عملية طعن في الخليل بالضفة الغربية

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أعلن الجيش أن وحداته أطلقت النار تجاه أحد الشبان، بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن قرب في .وذكرت "القناة 12" الاسرائيلية أن جندياً أصيب في الحادثة، التي وقعت قرب حاجز تل رميدة وقرب مستوطنة كريات أربع التي يقطنها الوزير اليميني .بينما قالت "هيئة البث " إن الجيش قتل المنفذ "من دون أن تقع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية التي تعرضت لمحاولة الطعن".