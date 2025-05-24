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إصابة جندي إسرائيلي إثر عملية طعن في الخليل بالضفة الغربية

Lebanon 24
24-05-2025 | 06:55
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحداته أطلقت النار تجاه أحد الشبان، بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن قرب الخليل في الضفة الغربية
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وذكرت "القناة 12" الاسرائيلية أن جندياً أصيب في الحادثة، التي وقعت قرب حاجز تل رميدة وقرب مستوطنة كريات أربع التي يقطنها الوزير اليميني إيتمار بن غفير.

بينما قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن الجيش قتل المنفذ "من دون أن تقع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية التي تعرضت لمحاولة الطعن".
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