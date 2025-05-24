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إقتصاد

قائمة جديدة.. تعرّفوا إلى الدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم

Lebanon 24
24-05-2025 | 16:00
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تربعت الصين على عرش التصنيع العالمي منذ تجاوزها الولايات المتحدة عام 2010، مع اتساع الفجوة بينهما. وفي عام 2023، أضاف القطاع الصناعي الصيني قيمة بلغت 4.8 تريليونات دولار، مشكّلاً 29% من القيمة التصنيعية العالمية، بينما تراجعت حصة أميركا إلى 17% فقط.
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 وفي ما يلي قائمة بـالدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم:
 
1- الصين: 
 
- النسبة العالمية: 29%
- الإنتاج: 4.8 تريليون دولار
 
2- أميركا:
 
- النسبة العالمية: 17
- الإنتاج: 2.8 تريليون دولار
 
 
- النسبة العالمية: 5%
- الإنتاج: 0.8 تريليون دولار
 
 
- النسبة العالمية: 5%
- الإنتاج: 0.8 تريلوين دولار
 
 
- النسبة العالمية: 3%
- الإنتاج: 0.5 تريليون دولار
 
 
- النسبة العالمية: 3%
- الإنتاج: 0.5 تريليون دولار
 
 
- النسبة العالمية: 2%
- الإنتاج: 0.4 تريليون دولار
 
 
- النسبة العالمية: 2%
- الإنتاج: 0.4 تريليون دولار
 
 
- النسبة العالمية: 2%
- الإنتاج: 0.3 تريليون دولار
 
 
- النسبة العالمية: 2%
- الإنتاج: 0.3 تريليون دولار

(العربي الجديد)

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