قائمة جديدة.. تعرّفوا إلى الدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم

تربعت على عرش التصنيع العالمي منذ تجاوزها عام 2010، مع اتساع بينهما. وفي عام 2023، أضاف القطاع الصناعي الصيني قيمة بلغت 4.8 تريليونات دولار، مشكّلاً 29% من القيمة التصنيعية العالمية، بينما تراجعت حصة أميركا إلى 17% فقط.

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وفي ما يلي قائمة بـالدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم:

1- الصين:

- النسبة العالمية: 29%

- الإنتاج: 4.8 تريليون دولار

2- أميركا:

- النسبة العالمية: 17

- الإنتاج: 2.8 تريليون دولار

3- :

- النسبة العالمية: 5%

- الإنتاج: 0.8 تريليون دولار

4- :

- النسبة العالمية: 5%

- الإنتاج: 0.8 تريلوين دولار

5- :

- النسبة العالمية: 3%

- الإنتاج: 0.5 تريليون دولار

6- :

- النسبة العالمية: 3%

- الإنتاج: 0.5 تريليون دولار

7- :

- النسبة العالمية: 2%

- الإنتاج: 0.4 تريليون دولار

8- :

- النسبة العالمية: 2%

- الإنتاج: 0.4 تريليون دولار

9- :

- النسبة العالمية: 2%

- الإنتاج: 0.3 تريليون دولار

10- :

- النسبة العالمية: 2%

- الإنتاج: 0.3 تريليون دولار



(العربي الجديد)

