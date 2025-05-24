في يوم ختام مهرجان كان... انقطاع كهرباء واسع في جنوبي فرنسا

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شهدت منطقة جنوب ، بما في ذلك مدينة كان ومحيطها، انقطاعا واسعا في الكهربائي صباح السبت، تزامنا مع اليوم الأخير من فعاليات الدولي.ورغم انقطاع الكهرباء، أكد المنظمون أن الحفلة الختامية للمهرجان لن تتأثر بالحادثة.وبدأ الانقطاع بعيد الساعة العاشرة صباحًا (08:00 بتوقيت غرينتش)، فيما لم تعرف أسبابه بعد.وأعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء RTE أن العطل الكهربائي طال نحو 160 ألف منزل.وتأتي هذه الحادثة بعد انقطاع مشابه وقع في نيسان الماضي، حيث تعرّضت والبرتغال لعطل كهربائي واسع شمل عاصمتي البلدين، ما أدى إلى شلل في شبكات المترو وتعطل إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي وخطوط الهاتف.