لقاء بين الشرع واردوغان في اسطنبول

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قالت مصادر دبلوماسية تركية إن الرئيس استقبل اليوم السبت الرئيس السوري في إسطنبول.وذكرت مصادر أن والشرع عقدا اجتماعا مغلقا في قصر دولما بهجة.ورافقهما وزيرا الخارجية وأسعد حسن ، ومدير المخابرات ، ووزير الدفاع يشار جولر، وأمين هالوك جورجون ومسؤولون آخرون.