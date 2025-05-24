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عربي-دولي
لقاء بين الشرع واردوغان في اسطنبول
Lebanon 24
24-05-2025
|
08:00
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قالت مصادر دبلوماسية تركية إن الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
استقبل اليوم السبت الرئيس السوري
أحمد الشرع
في إسطنبول.
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وذكرت مصادر أن
أردوغان
والشرع عقدا اجتماعا مغلقا في قصر دولما بهجة.
ورافقهما وزيرا الخارجية
هاكان فيدان
وأسعد حسن
شيباني
، ومدير المخابرات
التركية
إبراهيم كالين
، ووزير الدفاع يشار جولر، وأمين
الصناعات الدفاعية التركية
هالوك جورجون ومسؤولون آخرون.
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