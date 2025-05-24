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لقاء بين الشرع واردوغان في اسطنبول

Lebanon 24
24-05-2025 | 08:00
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قالت مصادر دبلوماسية تركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل اليوم السبت الرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول.
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وذكرت مصادر أن أردوغان والشرع عقدا اجتماعا مغلقا في قصر دولما بهجة.

ورافقهما وزيرا الخارجية هاكان فيدان وأسعد حسن شيباني، ومدير المخابرات التركية إبراهيم كالين، ووزير الدفاع يشار جولر، وأمين الصناعات الدفاعية التركية هالوك جورجون ومسؤولون آخرون.
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