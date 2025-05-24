الإبادة مستمرة.. عدّاد الشهداء في غزة يرتفع

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قالت ، السبت، إن 53901 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها منذ تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة في بيان لها إن 79 جثة وصلت إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أصيب 211 شخصا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 122 ألفا و593 إصابة في العدوان .وأضافت أن "العديد من الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وعلى الطرقات حيث لا يستطيع رجال الإنقاذ الوصول إليهم".