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الإبادة مستمرة.. عدّاد الشهداء في غزة يرتفع

Lebanon 24
24-05-2025 | 08:08
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، إن 53901 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل منذ تشرين الأول 2023.
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وقالت الوزارة في بيان لها إن 79 جثة وصلت إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أصيب 211 شخصا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 122 ألفا و593 إصابة في العدوان الإسرائيلي.

وأضافت أن "العديد من الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وعلى الطرقات حيث لا يستطيع رجال الإنقاذ الوصول إليهم".


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