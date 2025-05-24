القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

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وبحسب شهود ، فقد أصيب الشاب برصاصة في قدمه اليمنى، قبل أن يتم تقييده ووضعه على نقالة، ثم نقله بسيارة إسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء إلى أحد المستشفيات .وقال أحد سكان الحي إن جنود الجيش الإسرائيلي أحاطوا بالمصاب، ووضعوه على نقالة بعد تقييده، وقاموا بتغطيته قبل نقله.بدوره، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ "قبل قليل ورد بلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز لواء في . تمكن مقاتلو جيش من تحييد الإرهابي، ولم تقع إصابات".من جانبه، أفاد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، ، بأن المنطقة شهدت توترا كبيرا وانتشارًا مكثفا للجنود، مشيرا إلى وصول ثلاث سيارات إسعاف إسرائيلية إلى الموقع.وادعى الجيش الإسرائيلي أن الشاب اقترب من الحاجز وحاول تنفيذ عملية طعن، فتم إطلاق النار عليه وتحييده، دون أن يصاب أي من الجنود.في أعقاب الحادثة، أغلقت القوات الإسرائيلية جميع المداخل المؤدية إلى حي تل الرميدة، إضافة إلى المحاذي، ما زاد من حالة التوتر في المنطقة.