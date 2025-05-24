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القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

Lebanon 24
24-05-2025 | 08:11
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أصيب شاب فلسطيني اليوم السبت برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز تمار في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.
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وبحسب شهود عيان، فقد أصيب الشاب برصاصة في قدمه اليمنى، قبل أن يتم تقييده ووضعه على نقالة، ثم نقله بسيارة إسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية.

وقال أحد سكان الحي إن جنود الجيش الإسرائيلي أحاطوا بالمصاب، ووضعوه على نقالة بعد تقييده، وقاموا بتغطيته قبل نقله.

بدوره، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ "قبل قليل ورد بلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز لواء يهودا في الخليل. تمكن مقاتلو جيش الاحتلال من تحييد الإرهابي، ولم تقع إصابات".

من جانبه، أفاد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، عماد أبو شمسية، بأن المنطقة شهدت توترا كبيرا وانتشارًا مكثفا للجنود، مشيرا إلى وصول ثلاث سيارات إسعاف إسرائيلية إلى الموقع.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الشاب اقترب من الحاجز وحاول تنفيذ عملية طعن، فتم إطلاق النار عليه وتحييده، دون أن يصاب أي من الجنود.

في أعقاب الحادثة، أغلقت القوات الإسرائيلية جميع المداخل المؤدية إلى حي تل الرميدة، إضافة إلى شارع الشهداء المحاذي، ما زاد من حالة التوتر في المنطقة.
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