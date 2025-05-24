خلال يوم واحد.. هذا ما فعلته روسيا بأوكرانيا

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ووفقًا لبيانها اليومي بشأن سير العمليات العسكرية، أكدت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من:- تحرير بلدة لوكنيا في شمال شرق البلاد، وذلك ضمن عمليات قوات " "، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 155 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة، 5 مدرعات، 4 مركبات، 10 مدافع، ومستودع ذخيرة.- تحرير بلدة ستوبوتشكي في دونيتسك على يد قوات "الجنوب"، التي كبدت الجيش الأوكراني 280 قتيلًا، إضافة إلى تدمير 4 مدرعات، 10 مركبات، مدفعين، محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة.- تحرير بلدة أوترادنويه في دونيتسك كذلك، من قبل قوات "الشرق"، التي أعلنت على 200 عسكري أوكراني وتدمير 7 مدرعات، 7 مركبات، 3 مدافع، ومحطتين للحرب الإلكترونية.أما في محاور القتال الأخرى، فقد أحرزت القوات الروسية الآتي:-قوات "الغرب" عززت مواقعها في دونيتسك، موقعة 215 قتيلًا في صفوف القوات الأوكرانية، إضافة إلى تدمير 3 مدرعات، 17 مركبة، مدفعين، ومحطتي ذخيرة وحرب إلكترونية.-قوات "المركز" واصلت تقدمها في دونيتسك، موقعة 410 قتلى وتدمير 5 مدرعات، 11 مركبة، و3 مدافع.قوات "دنيبر" تابعت عملياتها في زابوروجيه وخيرسون، موقعة 70 قتيلًا وتدمير 8 مركبات، مدفعين، ومحطتين للحرب الإلكترونية.الدفاع الروسية أشارت أيضًا إلى تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع حساسة، أبرزها:-مقر لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية.-مركز تابع لأمن الدولة.-مستودعات ذخيرة.-محطة رادار أمريكية الصنع.كما أسقطت الدفاعات :-مقاتلة من طراز "ميغ-29".-ثلاث قنابل موجهة أمريكية من طراز "JADM".-سبعة صواريخ "هيمارس".-174 طائرة مسيّرة خلال . (روسيا اليوم)