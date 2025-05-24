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خلال يوم واحد.. هذا ما فعلته روسيا بأوكرانيا

Lebanon 24
24-05-2025 | 08:32
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدم ميداني جديد في شمال شرق أوكرانيا وجمهورية دونيتسك، مشيرة إلى تحرير ثلاث بلدات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب تدمير مواقع عسكرية استراتيجية، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر بشرية ومادية كبيرة.
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ووفقًا لبيانها اليومي بشأن سير العمليات العسكرية، أكدت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من:

- تحرير بلدة لوكنيا في مقاطعة سومي شمال شرق البلاد، وذلك ضمن عمليات قوات "الشمال"، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 155 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة، 5 مدرعات، 4 مركبات، 10 مدافع، ومستودع ذخيرة.

- تحرير بلدة ستوبوتشكي في دونيتسك على يد قوات "الجنوب"، التي كبدت الجيش الأوكراني 280 قتيلًا، إضافة إلى تدمير 4 مدرعات، 10 مركبات، مدفعين، محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة.

- تحرير بلدة أوترادنويه في دونيتسك كذلك، من قبل قوات "الشرق"، التي أعلنت القضاء على 200 عسكري أوكراني وتدمير 7 مدرعات، 7 مركبات، 3 مدافع، ومحطتين للحرب الإلكترونية.

أما في محاور القتال الأخرى، فقد أحرزت القوات الروسية الآتي:

-قوات "الغرب" عززت مواقعها في دونيتسك، موقعة 215 قتيلًا في صفوف القوات الأوكرانية، إضافة إلى تدمير 3 مدرعات، 17 مركبة، مدفعين، ومحطتي ذخيرة وحرب إلكترونية.

-قوات "المركز" واصلت تقدمها في دونيتسك، موقعة 410 قتلى وتدمير 5 مدرعات، 11 مركبة، و3 مدافع.

قوات "دنيبر" تابعت عملياتها في زابوروجيه وخيرسون، موقعة 70 قتيلًا وتدمير 8 مركبات، مدفعين، ومحطتين للحرب الإلكترونية.

الدفاع الروسية أشارت أيضًا إلى تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع حساسة، أبرزها:

-مقر لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية.

-مركز تابع لأمن الدولة.

-مستودعات ذخيرة.

-محطة رادار أمريكية الصنع.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية:

-مقاتلة من طراز "ميغ-29".

-ثلاث قنابل موجهة أمريكية من طراز "JADM".

-سبعة صواريخ "هيمارس".

-174 طائرة مسيّرة خلال يوم واحد. (روسيا اليوم)
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