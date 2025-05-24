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عربي-دولي

روسيا وأوكرانيا.. دفعة ثانية من "أكبر تبادل" منذ الحرب

Lebanon 24
24-05-2025 | 09:02
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في ثاني أيام أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات، أعلنت روسيا وأوكرانيا تبادل 307 أسير حرب من كل جانب، ما يرفع العدد الإجمالي خلال يومين إلى أكثر من 1200 شخص.
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وفي بيان رسمي، قالت وزارة الدفاع الروسية: "أعيد 307 عسكريين روس من الأراضي الواقعة تحت سيطرة نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 307 أسرى حرب أوكرانيين."

وبدأت عملية التبادل، التي وُصفت بـ"الكبيرة"، يوم الجمعة، حين تم تبادل 270 عسكريًا و120 مدنيًا من كل طرف، أي 390 شخصًا من الجانبين، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق "1000 مقابل 1000"، الذي تم التوصل إليه خلال محادثات مباشرة في إسطنبول يوم 16 مايو/أيار الجاري، بحضور وسطاء دوليين.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آنذاك أهمية استعادة كل الأسرى قائلاً: "من المهم استعادة جميع أسرانا".
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