Advertisement

عربي-دولي

أول زيارة... باراك في دمشق للقاء الشرع والشيباني

Lebanon 24
24-05-2025 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1365408-638837037791768459.jpg
Doc-P-1365408-638837037791768459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام سورية بأن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك سيزور دمشق هذا الأسبوع للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني.
Advertisement


يذكر أن زيارة باراك هي الأولى من نوعها لمسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية كوريا الجنوبية زار دمشق والتقى الشرع والشيباني (العربية)
lebanon 24
24/05/2025 18:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيباني عن زيارة الشرع إلى فرنسا: "نقطة تحول"
lebanon 24
24/05/2025 18:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اتصل بالشرع.. وزيارة قريبة إلى دمشق
lebanon 24
24/05/2025 18:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء جمع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركيّ الجمهوريّ كوري لي ميلز في قصر الشعب في دمشق
lebanon 24
24/05/2025 18:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-05-24
10:00 | 2025-05-24
09:58 | 2025-05-24
09:38 | 2025-05-24
09:02 | 2025-05-24
08:32 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24