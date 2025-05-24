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عربي-دولي
أول زيارة... باراك في دمشق للقاء الشرع والشيباني
Lebanon 24
24-05-2025
|
10:13
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أفادت وسائل إعلام
سورية
بأن المبعوث الأميركي الخاص إلى
سوريا
توماس باراك
سيزور
دمشق
هذا الأسبوع للقاء الرئيس السوري
أحمد الشرع
، ووزير خارجيته
أسعد الشيباني
.
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يذكر أن زيارة
باراك
هي الأولى من نوعها لمسؤول في
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، منذ رفع
العقوبات
الأمريكية
عن سوريا.
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