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عربي-دولي

عطل عالمي يضرب منصة "إكس"

Lebanon 24
24-05-2025 | 09:00
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شهدت منصة "إكس"- تويتر سابقاً عطلاً تقنياً واسع النطاق بدأ أمس، أثّر على المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.
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وبدأت التقارير تتوالى من المستخدمين مع ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى، خصوصاً من داخل الولايات المتحدة، حيث أبلغ أكثر من 25 ألف مستخدم عن صعوبات في تصفح المنصة. 
 
 
وظهرت لدى العديد منهم رسالة تشير إلى وجود خلل، تدعو إلى "إعادة المحاولة" من دون تحديد سبب العطل.
وتُعد هذه الحادثة ثاني خلل كبير يصيب المنصة خلال عام 2025، حيث سبق أن تعطّل "اكس" في شهر آذار الماضي لمدة نصف ساعة، مما أعاق التفاعل ونشاطات المستخدمين، مثل إرسال الرسائل المباشرة أو تحميل المحتوى.
 
 
وفي هذه المرة، لا يزال العطل مستمراً منذ يوم أمس، من دون أي توضيح رسمي من إدارة المنصة حول أسبابه أو موعد إصلاحه، ما يزيد من حالة الإرباك بين المستخدمين ويطرح تساؤلات حول الجهوزية التقنية للموقع في ظل الهيكلية الجديدة التي فرضها ماسك.
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