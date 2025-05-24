المبعوث الأميركي إلى سوريا يلتقي أحمد الشرع في تركيا

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أعلن المبعوث الأميركي إلى أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في السبت بعد رفع الأميركية على .الأميركي في والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس في بيان "التقيت اليوم الرئيس السوري ووزير الخارجية في اسطنبول لتنفيذ قرار الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا".وأضاف باراك "أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي - الهزيمة الدائمة لداعش - ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".وأشاد المبعوث الأميركي أيضا بالرئيس السوري "للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع ، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال ".من جهتها، قالت الرئاسة في بيان إن التقى المبعوث الأميركي في حضور وزير خارجيته . (سكاي نيوز)