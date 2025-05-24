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عربي-دولي
المبعوث الأميركي إلى سوريا يلتقي أحمد الشرع في تركيا
Lebanon 24
24-05-2025
|
13:43
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أعلن المبعوث الأميركي إلى
سوريا
أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في
اسطنبول
السبت بعد رفع
العقوبات
الأميركية على
دمشق
.
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وقال السفير
الأميركي في
تركيا
والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس
باراك
في بيان "التقيت اليوم الرئيس السوري
أحمد الشرع
ووزير الخارجية
أسعد الشيباني
في اسطنبول لتنفيذ قرار
الرئيس ترامب
الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا".
وأضاف باراك "أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي - الهزيمة الدائمة لداعش - ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".
وأشاد المبعوث الأميركي أيضا بالرئيس السوري "للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس
ترامب
في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع
إسرائيل
، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال
شرق سوريا
".
من جهتها، قالت الرئاسة
السورية
في بيان إن
الشرع
التقى المبعوث الأميركي في حضور وزير خارجيته
أسعد
الشيباني
. (سكاي نيوز)
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