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الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

Lebanon 24
24-05-2025 | 14:22
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في مواصلة لحربه المستعرة منذ فترة ضد المهربين وعصابات المخدرات على الحدود السورية، أعلن الأردن إحباط محاولة تهريب جديدة.
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فقد أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، اليوم السبت، محاولة تهريب 200 ألف حبّة مخدرة إلى داخل البلاد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية في معبر جابر الحدودي مع سوريا، تمكنوا من إحباط تهريب الكمية بعد ورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص من جنسية عربية، وبتنسيق مع أشخاص داخل البلاد، بمحاولة إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة مركبة شحن.

كما أضاف أنه تم تحديد المركبة والأشخاص الذين سيقومون باستلام المواد المخدرة داخل الأردن، وفور وصول المركبة تم ضبطها، وبتفتيشها عُثر داخل إطارها على 200 ألف حبّة مخدرة، وبالتزامن مع ذلك نُفذت مداهمة أفضت إلى إلقاء القبض على شخصين كانا سيستلمان الكمية، وبوشر التحقيق مع الموقوفين. (العربية)
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