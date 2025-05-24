الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

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في مواصلة لحربه المستعرة ضد المهربين وعصابات المخدرات على ، أعلن إحباط محاولة تهريب جديدة.فقد أحبطت ، اليوم السبت، محاولة تهريب 200 ألف حبّة مخدرة إلى داخل البلاد.وقال الناطق الإعلامي باسم العقيد إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الأردنية والأجهزة الأمنية في معبر جابر الحدودي مع ، تمكنوا من إحباط تهريب الكمية بعد ورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص من جنسية عربية، وبتنسيق مع أشخاص داخل البلاد، بمحاولة إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة مركبة شحن.كما أضاف أنه تم تحديد المركبة والأشخاص الذين سيقومون باستلام المواد المخدرة داخل الأردن، وفور وصول المركبة تم ضبطها، وبتفتيشها عُثر داخل إطارها على 200 ألف حبّة مخدرة، وبالتزامن مع ذلك نُفذت مداهمة أفضت إلى إلقاء القبض على شخصين كانا سيستلمان الكمية، وبوشر التحقيق مع الموقوفين. (العربية)