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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي في مدريد… واجتماعات مرتقبة لبحث مستجدات غزة

Lebanon 24
24-05-2025 | 14:50
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وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إلى مدريد للمشاركة في اجتماع موسع للجنة الوزارية بشأن غزة ومجموعة مدريد وعدد من الدول الأوروبية بشأن تطورات الأوضاع في القطاع والجهود الدولية لوقف الحرب، طبقاً لبيان عن «الخارجية» السعودية، السبت.
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ومن المقرر أن يناقش اجتماع مدريد التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتَيْن برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، المقرر عقده في حزيران المقبل. كما سيناقش التطورات في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً للبيان.

وكانت الوزارة قد أعلنت، الجمعة، أن اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، التي يرأسها وزير الخارجية السعودي، وبمشاركة وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، بحثت مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجهود الدولية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يُشار إلى أن الرياض شدّدت على ضرورة إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، بصفته سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال رئاسة مشتركة «سعودية - فرنسية»، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الجمعة، للاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتَيْن، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. (الشرق الأوسط)
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