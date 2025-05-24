وزير الخارجية السعودي في مدريد… واجتماعات مرتقبة لبحث مستجدات غزة

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وصل الأمير فيصل بن فرحان، السعودي، إلى للمشاركة في اجتماع موسع للجنة الوزارية بشأن غزة ومجموعة مدريد وعدد من الدول الأوروبية بشأن تطورات الأوضاع في القطاع والجهود الدولية لوقف الحرب، طبقاً لبيان عن «الخارجية» ، السبت.ومن المقرر أن يناقش اجتماع مدريد التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتَيْن برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، المقرر عقده في حزيران المقبل. كما سيناقش التطورات في المحتلة، وفقاً للبيان.وكانت الوزارة قد أعلنت، الجمعة، أن اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، التي يرأسها وزير الخارجية السعودي، وبمشاركة وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، بحثت مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل الجهود الدولية لإنهاء الحرب على .يُشار إلى أن شدّدت على ضرورة إنهاء وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، بصفته سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال رئاسة مشتركة «سعودية - فرنسية»، في مقر بمدينة ، الجمعة، للاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية ، وتنفيذ حل الدولتَيْن، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. (الشرق الأوسط)