بعد الحادثة التي أثارت غضب الزعيم.. مسؤولون معتقلون في كوريا الشمالية

اعتقلت كوريا الشمالية
ثلاثة مسؤولين على خلفية وقوع "حادث خطير" وقع في حضور الزعيم كيم جونغ أون
.
وذكرت "فرانس برس" أن السلطات في كوريا
الشمالية أوقفت 3 أشخاص قالت وسائل إعلام محلية إنهم مسؤولون عن فشل تدشين مدمرة حربية جديدة الأسبوع الماضي.
وكانت بيونغ يانغ
أعلنت عن وقوع "حادث خطير" الأربعاء الماضي خلال تدشين مدمرة حديثة البناء تزن خمسة آلاف طن في مدينة تشونغجين الساحلية الشرقية، ما أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة.
ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
عملية التدشين الفاشلة للسفينة الحربية بأنها "عمل إجرامي ناجم عن إهمال مطلق".
وقال إن الحادث أضر بكرامة البلاد وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنه.
وأمر كيم بإصلاح السفينة قبل اجتماع الحزب الحاكم في حزيران المقبل. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية
الشمالية بأن المعتقلين هم كانغ جونغ
شول، كبير المهندسين في حوض بناء السفن
في تشونغجين، وهان كيونغ هاك، رئيس ورشة بناء الهياكل، وكيم يونغ هاك، نائب مدير الشؤون الإدارية
.
وذكر تقرير الوكالة أن المعتقلين الثلاثة "مسؤولون عن الحادث".
وقالت الوكالة إن أجهزة إنفاذ القانون استدعت الخميس هونغ كيل هو، مدير حوض بناء السفن في مرفأ تشونغجين الواقع على الساحل الشرقي حيث وقع الحادث.
وأوردت أن "الفحص تحت المياه والفحص الداخلي للسفينة الحربية أكدا أنه، على عكس الإعلان الأولي، لم تكن هناك ثقوب في قاعها". (العين الاخبارية)