بعد الحادثة التي أثارت غضب الزعيم.. مسؤولون معتقلون في كوريا الشمالية

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اعتقلت ثلاثة مسؤولين على خلفية وقوع "حادث خطير" وقع في حضور .وذكرت "فرانس برس" أن السلطات في الشمالية أوقفت 3 أشخاص قالت وسائل إعلام محلية إنهم مسؤولون عن فشل تدشين مدمرة حربية جديدة الأسبوع الماضي.وكانت أعلنت عن وقوع "حادث خطير" الأربعاء الماضي خلال تدشين مدمرة حديثة البناء تزن خمسة آلاف طن في مدينة تشونغجين الساحلية الشرقية، ما أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة.ووصف الزعيم الكوري عملية التدشين الفاشلة للسفينة الحربية بأنها "عمل إجرامي ناجم عن إهمال مطلق".وقال إن الحادث أضر بكرامة البلاد وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنه.وأمر كيم بإصلاح السفينة قبل اجتماع الحزب الحاكم في حزيران المقبل. وأفادت الشمالية بأن المعتقلين هم شول، كبير المهندسين في حوض في تشونغجين، وهان كيونغ هاك، رئيس ورشة بناء الهياكل، وكيم يونغ هاك، نائب مدير .وذكر تقرير الوكالة أن المعتقلين الثلاثة "مسؤولون عن الحادث".وقالت الوكالة إن أجهزة إنفاذ القانون استدعت الخميس هونغ كيل هو، مدير حوض بناء السفن في مرفأ تشونغجين الواقع على الساحل الشرقي حيث وقع الحادث.وأوردت أن "الفحص تحت المياه والفحص الداخلي للسفينة الحربية أكدا أنه، على عكس الإعلان الأولي، لم تكن هناك ثقوب في قاعها". (العين الاخبارية)