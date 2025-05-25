تصعيد إسرائيلي جديد في غزة.. عمليات برية موسّعة

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش نشر كافة ألوية المشاة والمدرعات التابعة له في .وأضافت مصادر إسرائيلية بأن القوات تضم وحدات من عدة ألوية منها المظليين وغولاني، وقوات كوماندوز، وكفير، وناحال، واللواء السابع، واللواء 188، واللواء 401، إضافة إلى أعداد من جنود الاحتياط.وأشارت إلى أن تلك القوات تتمركز في قطاع غزة في ضوء الاستعدادات لتصعيد آخر للعمليات القتالية في غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن وجود 5 فرق في غزة، يبلغ قوامها عشرات الآلاف من الجنود. (سكاي نيوز)