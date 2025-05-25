عن الأسلحة الكيميائية.. اتفاق أميركي سوري هذه تفاصيله

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أعلنت عن اتفاق مع حول ضرورة التخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية في ، ومناقشة آليات دمج قوات "سوريا " (قسد) في .وجاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الرئيس السوري بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا في إسطنبول على هامش زيارة إلى يوم أمس.وناقش الطرفان السوري والأمريكي متابعة رفع المفروضة على سوريا، حيث أكد الرئيس السوري أن هذه العقوبات لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على الشعب السوري وتعيق عملية التعافي الاقتصادي.من جانبه، أشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لتخفيف العقوبات تنفيذا لقرار ، مؤكدا أن هذه العملية مستمرة حتى يتم الرفع الكامل لتلك العقوبات.وتطرق اللقاء أيضا إلى سبل تعزيز في سوريا، خاصة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وأعرب الجانب السوري عن استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين ودعم جهود ، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة للعمل.وشدّد الشرع خلال الاجتماع على رفض أي محاولات لتقسيم سوريا، مؤكدا الحكومة بوحدة أراضي البلاد وسيادتها. كما ناقش الطرفان أهمية تطبيق "اتفاقية فصل القوات" الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974 لضمان استقرار الجنوب السوري.وأوضح البيان أن الجانبين تطرقا إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث اتفقا على ضرورة التخلص منها بالكامل بالتعاون مع ووفقا للاتفاقيات ذات الصلة. كما ناقشا تعزيز التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك وضبط الحدود السورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. (روسيا اليوم)