Advertisement

عربي-دولي

عن الأسلحة الكيميائية.. اتفاق أميركي سوري هذه تفاصيله

Lebanon 24
25-05-2025 | 01:18
A-
A+
Doc-P-1365588-638837580169613459.png
Doc-P-1365588-638837580169613459.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت دمشق عن اتفاق مع الولايات المتحدة حول ضرورة التخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومناقشة آليات دمج قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة.
Advertisement

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك في إسطنبول على هامش زيارة الشرع إلى تركيا يوم أمس.

وناقش الطرفان السوري والأمريكي متابعة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث أكد الرئيس السوري أن هذه العقوبات لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على الشعب السوري وتعيق عملية التعافي الاقتصادي.

من جانبه، أشار باراك إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لتخفيف العقوبات تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن هذه العملية مستمرة حتى يتم الرفع الكامل لتلك العقوبات.

وتطرق اللقاء أيضا إلى سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي في سوريا، خاصة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وأعرب الجانب السوري عن استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين ودعم جهود إعادة الإعمار، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة للعمل.

وشدّد الشرع خلال الاجتماع على رفض أي محاولات لتقسيم سوريا، مؤكدا التزام الحكومة السورية بوحدة أراضي البلاد وسيادتها. كما ناقش الطرفان أهمية تطبيق "اتفاقية فصل القوات" الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974 لضمان استقرار الجنوب السوري.

وأوضح البيان أن الجانبين تطرقا إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث اتفقا على ضرورة التخلص منها بالكامل بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفقا للاتفاقيات ذات الصلة. كما ناقشا تعزيز التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود السورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز عن منظمة الأسلحة الكيميائية: تقدير بوجود 100 موقع للأسلحة الكيميائية بسوريا
lebanon 24
25/05/2025 10:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـWSJ: نريد من الحكومة السورية إقصاء المسلحين الأجانب والتخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية
lebanon 24
25/05/2025 10:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر: المواقع التي زارها مفتشو الأسلحة الكيميائية لم يعلن عنها بفترة حكم الأسد
lebanon 24
25/05/2025 10:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الحدود.. اتفاق لبناني - سوري وهذه تفاصيله
lebanon 24
25/05/2025 10:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:15 | 2025-05-25
02:14 | 2025-05-25
00:54 | 2025-05-25
00:33 | 2025-05-25
00:26 | 2025-05-25
23:41 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24