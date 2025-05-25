Advertisement

عربي-دولي

حرب المسيّرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
25-05-2025 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1365621-638837651685807173.png
Doc-P-1365621-638837651685807173.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا جديدًا باستخدام الطائرات المسيّرة، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في أوكرانيا، فيما أعلنت روسيا إسقاط أو تدمير أكثر من 110 طائرات مسيّرة أوكرانية.
Advertisement

وأفاد مسؤولون أوكرانيون صباح الأحد بمقتل 4 أشخاص في منطقة خملنيتسكي غرب البلاد، و3 آخرين في منطقة كييف التي تعرضت للقصف لليلة الثانية على التوالي. كما أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بهجمات بمسيّرات استهدفت العاصمة والمناطق المحيطة بها.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن حطام طائرة مسيّرة أصاب سكنًا طلابيًا، فيما تضرر منزل في حادثة أخرى. وأضاف أن الخطر لا يزال قائمًا، داعيًا السكان إلى البقاء في الملاجئ. من جهته، أشار رئيس الإدارة العسكرية في كييف إلى تحليق عشرات المسيّرات الانتحارية فوق العاصمة، بينما فُعلت أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للهجمات.

وشملت الهجمات الروسية مناطق أخرى مثل خاركيف في الشرق، ميكولاييف في الجنوب، وأوديسا الساحلية. ووفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإن الليلة الماضية شهدت تنفيذ 250 هجومًا جويًا باستخدام مسيّرات وصواريخ باليستية.

روسيا: 110 مسيّرات أوكرانية أُسقطت
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت 110 طائرات مسيّرة أوكرانية، بينها اثنتان كانتا تستهدفان العاصمة موسكو. وتركزت المسيّرات في مناطق بريانسك (30)، بيلغورود (20)، كورسك (17)، أوريول (16)، كالوغا (5)، تولا (4)، بالإضافة إلى ثلاث مسيّرات أسقطت قرب موسكو وشبه جزيرة القرم.

وأكد رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، ارتفاع عدد المسيّرات التي أُسقطت قرب العاصمة إلى 11، مشيرًا إلى أن الهجمات أدت إلى إغلاق ثلاثة مطارات لفترة مؤقتة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الصراع بين البلدين تصعيدًا ملحوظًا، وسط تبادل مكثف للهجمات الجوية، بما في ذلك المسيّرات الانتحارية، تزامنًا مع عملية كبيرة لتبادل الأسرى.
مواضيع ذات صلة
حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. ولا أضرار
lebanon 24
25/05/2025 13:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن وليست حربي
lebanon 24
25/05/2025 13:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حرب المسيّرات الروسية الأوكرانية مستمرة
lebanon 24
25/05/2025 13:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: تأجيل 350 رحلة جوية أو إلغاؤها في روسيا إثر هجمات أوكرانية بمسيّرات
lebanon 24
25/05/2025 13:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:01 | 2025-05-25
05:56 | 2025-05-25
05:46 | 2025-05-25
05:32 | 2025-05-25
05:17 | 2025-05-25
04:44 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24