حرب المسيّرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا

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وأفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 4 أشخاص في منطقة خملنيتسكي غرب البلاد، و3 آخرين في منطقة التي تعرضت للقصف لليلة الثانية على التوالي. كما أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بهجمات بمسيّرات استهدفت العاصمة والمناطق المحيطة بها.وقال عمدة كييف، ، إن حطام طائرة مسيّرة أصاب سكنًا طلابيًا، فيما تضرر منزل في حادثة أخرى. وأضاف أن الخطر لا يزال قائمًا، داعيًا السكان إلى البقاء في الملاجئ. ، أشار رئيس في كييف إلى تحليق عشرات المسيّرات الانتحارية فوق العاصمة، بينما فُعلت للتصدي للهجمات.وشملت الهجمات الروسية مناطق أخرى مثل خاركيف في الشرق، ميكولاييف في الجنوب، وأوديسا الساحلية. ووفق الرئيس الأوكراني ، فإن الليلة الماضية شهدت تنفيذ 250 هجومًا جويًا باستخدام مسيّرات وصواريخ باليستية.في المقابل، أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت 110 طائرات مسيّرة أوكرانية، بينها اثنتان كانتا تستهدفان العاصمة . وتركزت المسيّرات في مناطق بريانسك (30)، بيلغورود (20)، كورسك (17)، أوريول (16)، كالوغا (5)، تولا (4)، بالإضافة إلى ثلاث مسيّرات أسقطت قرب موسكو وشبه .وأكد رئيس بلدية موسكو، سوبيانين، ارتفاع عدد المسيّرات التي أُسقطت قرب العاصمة إلى 11، مشيرًا إلى أن الهجمات أدت إلى إغلاق ثلاثة مطارات لفترة مؤقتة.وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الصراع بين البلدين تصعيدًا ملحوظًا، وسط تبادل مكثف للهجمات الجوية، بما في ذلك المسيّرات الانتحارية، تزامنًا مع عملية كبيرة لتبادل الأسرى.