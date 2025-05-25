تحقيق يكشف.. هذا ما تخطط له إسرائيل بشأن مستشفيات غزة

كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" أن الجيش أطلق العنان في عمليته العسكرية الحالية لسلسلة هجمات على المراكز الطبية في .

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وذكر تحقيق الصحيفة أن 10 مستشفيات وعيادات طبية في غزة تعرضت لهجمات إسرائيلية خلال الأسبوع الماضي، وخرجت كلياً أو جزئياً عن الخدمة، مما فاقم بشكل كبير الضغط على ما تبقى من النظام الصحي في غزة.

ويقول التقرير إنَّ الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على في مدينة جنوبي غزة، شكل نقطة البداية لتوسيع العملية العسكرية في القطاع التي تحولت إلى "عملية عربات "، والتي تبعها إطلاق موجة من الهجمات المكثفة على مراكز طبية أخرى في أنحاء القطاع.



وأشارت الصحيفة إلى أن أحصت 28 هجوماً على مستشفيات القطاع خلال الأسبوع الأخير، بما يشكل 4% من مجمل الهجمات على المستشفيات منذ بداية الحرب.



إلى ذلك، قالت إن هناك الآن نحو 400 ألف شخص من دون أي خدمات طبية متاحة، معلنة أن الجيش الإسرائيلي يواصل مزاعمه بأن مسلحي حركة " " ما زالوا يختبئون داخل مستشفيات القطاع.



وأعلنت العالمية أول أمس الجمعة أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات دفعت النظام الصحي نحو الانهيار.

وفي بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت المنظمة إن الهجمات العسكرية المكثفة في غزة تدفع النظام الصحي نحو الانهيار.



وأشارت إلى أن 94% على الأقل من مستشفيات القطاع تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل.



وذكرت المنظمة أن 19 فقط من أصل 36 مستشفى في غزة لا تزال تعمل ولو بشكل جزئي. وأكدت أن المستشفيات لا ينبغي أبدا عسكرتها أو استهدافها.



ولفتت الصحة العالمية إلى أن 4 مستشفيات رئيسية أُجبرت على الإغلاق خلال الأسبوع الماضي، نتيجة للهجمات المتكررة، وأوامر الإخلاء، وتصاعد وتيرة الهجمات. (الجزيرة نت)