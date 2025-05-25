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اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
25-05-2025 | 04:20
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه يعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، فيما سمع دوي صافرات الإنذار في القدس ومحيطها.
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وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، مضيفا أنه يعمل على اعتراض الصاروخ.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن صافرات الإنذار دوت في القدس ومحيطها إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

ولاحقا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".
 
ونقلت يسرائيل هيوم عن الشرطة الإسرائيلية قولها أنّ قواتنا بصدد تمشيط منطقة القدس في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أشارت إلى سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في منطقة مفتوحة جنوب الخليل.

وأفادت  القناة 12 الإسرائيلية عن استئناف حركة الطيران في مطار بن غوريون بعد توقف مؤقت نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.
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