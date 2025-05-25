اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

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قال الجيش ، اليوم الأحد، إنه يعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه ، فيما سمع دوي صافرات الإنذار في ومحيطها.وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، مضيفا أنه يعمل على اعتراض الصاروخ.وأفادت أحرنوت بأن صافرات الإنذار دوت في القدس ومحيطها إثر إطلاق صاروخ من اليمن.ولاحقا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".