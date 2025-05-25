كيف يعيش الإيرانيون وسط أزمة بلادهم؟ تقرير أميركي يكشف الكثير

نشرت صحيفة " بوست" الأميركية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الواقع الذي تعيشه في ذلك صعوبات الحياة والآمال الحذرة.

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وقالت الصحيفة إن فقد العام الماضي نصف قيمته، فيما تكافح الشركات، المنعزلة عن الأنظمة المصرفية الدولية بسبب الغربية، لجمع رأس المال أو جذب العملاء، وأضافت: "التضخم مرتفع للغاية، لدرجة أن الكثيرين أفادوا بأن أسعار البقالة تتغير يومياً".

وقدمت مقابلات "واشنطن بوست" مع أشخاص في جميع أنحاء نافذة نادرة على حياة الطبقة المتوسطة الحضرية في البلاد ومعاناتها الاقتصادية - الغارقة في وضع راهن يبدو راكدًا ولكنه مستقر، على الأقل في الوقت الحالي.

وفي ظل هذه الخلفية، دخل الإيرانيون في مفاوضات معقدة ودقيقة مع الشهر الماضي، سعياً لتخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج للبلاد.

كذلك، حققت الجولة الخامسة من المحادثات في روما، يوم الجمعة، "بعض التقدم، وإن لم يكن حاسماً"، وفقاً لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

ولا يزال الجانبان في طريق مسدود بشأن القضية المحورية، حيث يُشير المسؤولون الأميركيون إلى أنهم سيضغطون من أجل وقف تخصيب المواد النووية تماماً، بينما تُصر أن مثل هذا الموقف سيجعل التوصل إلى اتفاق مستحيلاً.

ووسط ذلك، يتحدث إيرانيون عن أنهم باتوا قادرين على التكيف مع الأوضاع التي يعيشونها، مشيرين إلى أنهم يتكيفون مع التضخم والضغوط الاقتصادية.

بدوره، صرح إسفنديار باتمانغيليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورس آند بازار، وهي مؤسسة بحثية مقرها تتابع الاقتصاد الإيراني، بأن بيانات دخل الأسرة أظهرت تكيفاً هيكلياً، بل وتحسناً منذ العام الماضي.



وقال: "لقد كان هناك هذا النوع من التكيف مع الواقع الجديد"، في إشارة إلى العقوبات التي أُعيد فرضها عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ، والتي تلتها جائحة بعد ذلك بوقت قصير.

وأضاف: "يبدو أن البلاد تخرج من أحلك فترة في وضعها الاقتصادي".

وعلى الرغم من أن إيران لا تزال تواجه تحديات "عميقة" تتعلق بعدم الكفاءة وسوء الإدارة - والتي تجلى آخرها في انقطاع الكهربائي على نطاق واسع - إلا أن البيانات لا تشير إلى أن البلاد "على شفا الانهيار الاقتصادي"، كما قال باتمانغليج.

ومنذ عودته إلى منصبه، شدد العقوبات على إيران، مستهدفًا بشكل كبير الأفراد والكيانات المتورطة في تصدير إلى ، لكن الريال انتعش قليلاً منذ استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.



وقال فريدون عباسي، الرئيس السابق للوكالة الذرية ، في مقابلة مع إحدى الإيرانية: "لقد أقرّوا بأن إيران قوية في مجالات معينة، ولهذا السبب جلسوا معنا على طاولة المفاوضات. لو كنا دولة ضعيفة، لهاجمونا بالتأكيد". (24)