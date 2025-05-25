تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا

قالت اليوم الأحد، إن وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب استمرت ثلاثة أيام بعد أن تبادل الطرفان اليوم 303 أسرى من كل جانب.

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وأضافت الوزارة بالقول: "وفقا للاتفاقيات الروسية التي تم التوصل إليها في 16 أيار في إسطنبول، وعلى مدى الفترة من 23 إلى 25 أيار، أجرى الجانبان الروسي والأوكراني عملية تبادل أسرى بمعدل ألف أسير مقابل ألف أسير وفق صيغة "1000 مقابل 1000".

أما الرئيس الاوكراني ، فقال إنّ "303 أسرى أوكرانيين عادوا إلى الوطن بعد إتمام المرحلة الثالثة من تبادل 1000 أسير مع ".