فضيحة داخل الجيش الإسرائيليّ.. هكذا تعامل مع مصير الرهائن بعد 7 تشرين الأول

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ووفق التقرير الذي أعده الصحفي ، جاء هذا التقييم خلال اجتماعات طارئة عُقدت في أول 48 ساعة من الحرب، في ظل غياب معلومات استخباراتية دقيقة حول عدد الرهائن.



وأوضحت المصادر أن هاليفي حذر من سيناريوهات انتقام شعبي داخل غزة قد تؤدي إلى إعدام الرهائن شنقًا. كشفت صحيفة هيوم"، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن السابق ، أبلغ خلال الساعات الأولى من حرب 7 تشرين الأول أن "إنقاذ أي رهينة قد يكون مستحيلاً"، خشية أن يقدم على إعدامهم ميدانيًا وسط حالة الفوضى.ووفق التقرير الذي أعده الصحفي ، جاء هذا التقييم خلال اجتماعات طارئة عُقدت في أول 48 ساعة من الحرب، في ظل غياب معلومات استخباراتية دقيقة حول عدد الرهائن.وأوضحت المصادر أن هاليفي حذر من سيناريوهات انتقام شعبي داخل غزة قد تؤدي إلى إعدام الرهائن شنقًا.

وجاء هذا الكشف بعد تصريحات أدلى بها في ، قال فيها إن "شخصية رفيعة المستوى" شككت في إمكانية استعادة الرهائن، دون أن يسمي هاليفي مباشرة.

وبحسب الصحيفة، تطور تقييم الجيش لاحقًا بعد أن أظهرت سيطرة تنظيمية على الأرض، وبدأت تُعامل الرهائن كأوراق تفاوض.



ومع تغيّر الوضع، أعطى هاليفي الضوء الأخضر لتنفيذ عملية إنقاذ ناجحة للجندية ميجيديش أواخر أكتوبر.



كما كشفت الصحيفة أن هاليفي كان قد رفض في الأسبوع الأول من الحرب تنفيذ عملية إنقاذ في ، أعدتها وحدة "شايتيت 13"، بسبب ضعف احتمالات النجاح. (سكاي نيوز عربية)