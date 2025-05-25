أسرارٌ... ماذا كشف شقيق كيت ميدلتون عنها؟

كشف ، شقيق الأميرة كيت، عن العلاقة الفريدة التي تجمعه بأخته، مؤكدا أن انضمامها إلى العائلة الملكية لم يغيّر من رابطة الأخوّة التي تربطهما.

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البالغ من العمر 38 عاماً، إن كيت، لا تزال في نظره "الأخت الكبرى" التي كانت دائماً إلى جانبه، وساندته في أشد لحظات ضعفه.



وأشار إلى أن علاقته بها، وبشقيقتهما بيبا، هي من أثمن ما يملك، مضيفاً: "لا يمكنك اختيار إخوتك، وقد تكون العلاقة معقدة، لكنها حين تكون قوية، فإنها تصبح من أمتن الروابط الإنسانية". (ارم نيوز)