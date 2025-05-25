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بصاروخٍ باليستيّ... الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون

Lebanon 24
25-05-2025 | 06:52
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أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن اليوم الأحد، عن استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي.
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وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أشارت في وقت سابق، عن استئناف حركة الطيران في المطار، بعد توقف مؤقت بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.
 
 
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