بصاروخٍ باليستيّ... الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون

أعلنت حركة " الله" في اليمن اليوم الأحد، عن استهداف بصاروخ باليستي.

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وكانت صحيفة " " الإسرائيليّة أشارت في وقت سابق، عن استئناف في ، بعد توقف مؤقت بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.