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إقتصاد

تعرفوا على شركة الطيران الأسوأ

Lebanon 24
25-05-2025 | 07:24
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صٌنفت شركة "إير انديا" كأسوأ شركة طيران بالنسبة لحالات تأخر الرحلات الجوية الخاصة بالمملكة المتحدة.

وأظهر تحليل أجرته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) لبيانات هيئة الطيران المدني أن رحلات المغادرة التابعة للشركة تأخرت في الإقلاع عن موعدها من مطارات المملكة المتحدة بمتوسط 45 دقيقة و 48 ثانية خلال عام 2024.
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ووصف روري بولاند محرر مجلة " ويتش ترافل" أداء إير انديا بأنه "غير مقبول تماما".

وقالت إير انديا إن التأخر " يرجع بصورة أساسية لعوامل خارجة عن سيطرتنا". (سكاي نيوز عربية) 
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