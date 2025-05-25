تعرفوا على شركة الطيران الأسوأ

صٌنفت شركة "إير انديا" كأسوأ شركة طيران بالنسبة لحالات تأخر الرحلات الجوية الخاصة بالمملكة المتحدة.



وأظهر تحليل أجرته (بي ايه ميديا) لبيانات هيئة الطيران المدني أن رحلات المغادرة التابعة للشركة تأخرت في الإقلاع عن موعدها من مطارات المتحدة بمتوسط 45 دقيقة و 48 ثانية خلال عام 2024.

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ووصف روري بولاند محرر مجلة " ويتش ترافل" أداء إير انديا بأنه "غير مقبول تماما".



وقالت إير انديا إن التأخر " يرجع بصورة أساسية لعوامل خارجة عن سيطرتنا". (سكاي نيوز عربية)