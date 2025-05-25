فوضى ورعب... إليكم ما جرى داخل مركز تسوق في أستراليا

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شهد مركز تسوق في مدينة بريستون شمال حالة من الفوضى والرعب بعد اندلاع عنيف بين مجموعتين ضمتا نحو عشرة أشخاص، استخدمت فيه السواطير، ما دفع المتسوقين إلى الفرار أو الاحتماء داخل المحال.وذكرت صحيفة " ميل " أن الشرطة أغلقت مركز "نورثلاند" التجاري في أعقاب الحادث الذي وقع ظهر الأحد، وأسفر عن إصابة شاب في العشرينات بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى " ملبورن"، حيث وُصفت حالته بالمستقرة. (سكاي نيوز)