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عربي-دولي

فوضى ورعب... إليكم ما جرى داخل مركز تسوق في أستراليا

Lebanon 24
25-05-2025 | 07:25
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شهد مركز تسوق في مدينة بريستون شمال ملبورن حالة من الفوضى والرعب بعد اندلاع شجار عنيف بين مجموعتين ضمتا نحو عشرة أشخاص، استخدمت فيه السواطير، ما دفع المتسوقين إلى الفرار أو الاحتماء داخل المحال.
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل أستراليا" أن الشرطة أغلقت مركز "نورثلاند" التجاري في أعقاب الحادث الذي وقع ظهر الأحد، وأسفر عن إصابة شاب في العشرينات بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى "رويال ملبورن"، حيث وُصفت حالته بالمستقرة. (سكاي نيوز)
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