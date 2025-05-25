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انتخابات في فنزويلا وسط مقاطعة المعارضة

Lebanon 24
25-05-2025 | 08:19
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باشر الناخبون في فنزويلا الإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم وحكامهم في اقتراع من المتوقع أن تخرج منه السلطة منتصرة بفارق كبير، لا سيما في ظل مقاطعة المعارضة لها بعد 10 أشهر من إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو والتي طعنت فيها.
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وتم نشر أكثر من 400 ألف عنصر من الأمن لضمان حسن سير عملية التصويت.

وشهدت الانتخابات اعتقال المعارض البارز خوان بابلو غوانيبا المقرب من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، والذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات. (العربية)
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