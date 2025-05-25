انتخابات في فنزويلا وسط مقاطعة المعارضة

باشر الناخبون في الإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم وحكامهم في اقتراع من المتوقع أن تخرج منه السلطة منتصرة بفارق كبير، لا سيما في ظل مقاطعة لها بعد 10 أشهر من إعادة انتخاب الرئيس والتي طعنت فيها.

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وتم نشر أكثر من 400 ألف عنصر من الأمن لضمان عملية التصويت.



وشهدت الانتخابات اعتقال المعارض البارز غوانيبا المقرب من زعيمة المعارضة ، والذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات. (العربية)