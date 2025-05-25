روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

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Hثبتت أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة " " للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية.وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار.وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك.