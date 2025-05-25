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إقتصاد
روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم
Lebanon 24
25-05-2025
|
08:29
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Hثبتت
روسيا
أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال
الصين
تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن
الخدمات الإحصائية
الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة "
سبوتنيك
" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية.
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وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي
ألمانيا
بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار.
وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك.
وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضاً
أيرلندا
، التي تراجعت من المركز الثالث إلى
المركز الخامس
بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا، التي سجلت فائضاً قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز. (الميادين)
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