الأردن يسمح لمواطنيه بالسفر برّاً إلى سوريا

قررت السماح للأردنيين بالسفر برّاً إلى عبر معبر "جابر" الحدودي، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، باستثناء الحالات التي تتضمن موانع أمنية.

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وأوضحت الوزارة أن "السفر سيكون باستخدام وسائل النقل العام فقط، وليس من خلال المركبات الخاصة". (سبوتنيك)