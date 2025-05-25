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عربي-دولي

الأردن يسمح لمواطنيه بالسفر برّاً إلى سوريا

Lebanon 24
25-05-2025 | 08:35
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قررت وزارة الداخلية الأردنية السماح للأردنيين بالسفر برّاً إلى سوريا عبر معبر "جابر" الحدودي، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، باستثناء الحالات التي تتضمن موانع أمنية.
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وأوضحت الوزارة أن "السفر سيكون باستخدام وسائل النقل العام فقط، وليس من خلال المركبات الخاصة". (سبوتنيك)
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