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عربي-دولي

تسوركوف إلى الحريّة مقابل إطلاق سراح عضو في الحرس الثوري الإيرانيّ

Lebanon 24
25-05-2025 | 08:53
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كشفت مصادر عراقية عن احتمال الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة في بغداد عام 2023، مقابل الإفراج عن أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني في العراق.
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وأوضحت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" أن الاتفاق، إذا تم إنجازه، سيشمل الإفراج عن تسوركوف مقابل إطلاق سراح محمد رضا نوري، الذي يُعتقل على خلفية تورطه في مقتل مواطن أميركي.


من جانبها، أفادت مصادر صحفية لـ"الشرق الأوسط" أن المفاوضات حول المختطفة الإسرائيلية وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى الإفراج عنها.

وأكدت المصادر أن "المفاوضات كانت طويلة وشاقة، لكنها انتهت إلى صفقة تضمنت دفع فدية". (روسيا اليوم)
 
 
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