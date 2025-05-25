تسوركوف إلى الحريّة مقابل إطلاق سراح عضو في الحرس الثوري الإيرانيّ

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كشفت مصادر عن احتمال الإفراج عن الباحثة الروسية المختطفة في عام 2023، مقابل الإفراج عن أحد أعضاء في .وأوضحت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" أن الاتفاق، إذا تم إنجازه، سيشمل الإفراج عن تسوركوف مقابل إطلاق سراح نوري، الذي يُعتقل على خلفية تورطه في مقتل مواطن أميركي.من جانبها، أفادت مصادر صحفية لـ" " أن المفاوضات حول المختطفة الإسرائيلية وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى الإفراج عنها.