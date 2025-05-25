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عربي-دولي

إذا تكررت "أخطاء الماضي"... باكستان تُحذّر الهند من ردّ أقسى

Lebanon 24
25-05-2025 | 09:30
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حذرت باكستان الهند من أن أي "مغامرات خاطئة" مستقبلية ستواجه ردا أقسى.
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وشدد المتحدث العسكري الباكستاني الفريق أحمد شريف جوهدري على أن باكستان ورغم تعرّضها للهجوم، التزمت بعدم استهداف البنية التحتية المدنية في الهند، بما في ذلك المنشآت أو السكان أو المعابد.


وأكّد المتحدث وحدة الأمة الباكستانية وقوتها والتزامها بالسلام، محذرا من أي تصعيد من الجانب الهندي. (روسيا اليوم)
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