إذا تكررت "أخطاء الماضي"... باكستان تُحذّر الهند من ردّ أقسى

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حذرت باكستان من أن أي "مغامرات خاطئة" مستقبلية ستواجه ردا أقسى.وشدد المتحدث العسكري الفريق جوهدري على أن باكستان ورغم تعرّضها للهجوم، التزمت بعدم استهداف البنية التحتية المدنية في الهند، بما في ذلك المنشآت أو السكان أو المعابد.وأكّد المتحدث وحدة الأمة الباكستانية وقوتها والتزامها بالسلام، محذرا من أي تصعيد من الجانب . (روسيا اليوم)