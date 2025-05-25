نتنياهو: زيني الخيار الأمثل لرئاسة "الشاباك"

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شدد رئيس الحكومة بينيامين على أن تعيين اللواء دافيد زيني هو الخيار الأمثل لرئاسة " "، ويجب ألا يتم تأجيل تعيينه لأن البلاد في حالة حرب.وقال نتنياهو: "أنا اعرف زيني منذ ثماني عشر عاما لقد قام زيني باداء مذهل في منصبه السابق وعندما جاءت الفرصة المناسبة قلت هذا الرجل الأمثل لرئاسة الشاباك، وهو يرى المشكلة في غزة وبالتالي حل المشكلة. وكل تأجيل لتعيينه ليس في صالحنا فنحن في حالة حرب والقانون ببساطة يقول إن رئيس الوزراء يقدم مرشحه للمصادقة عليه أمام الحكومة".وأضاف أنه "سيتم فحص أسباب عدم وصول تقارير حساسة إلى والمستشارة القضائية هي من تواجه الكثير من تضارب المصالح".وتابع قائلا: "تصريحات غولان تشكل خطرا على وجيشها ونحن نقوم بحرب عادلة ضد ". (روسيا اليوم)