بعد تصريحات بارو "المُهينة".. إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا

استدعت في ، وأبلغته احتجاجها الشديد على تصريحات الفرنسي ضد إيران.

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وذكرت الرسمية (إرنا) أنه "على إثر التصريحات المهينة والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران، تم استدعاء في طهران إلى الوزارة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي ، انتقد في منشور على منصة إكس "قمع النظام " بعد تتويج المخرج الإيراني المعارض بالسعفة الذهبية في ، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.