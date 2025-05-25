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عربي-دولي

بعد تصريحات بارو "المُهينة".. إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا

Lebanon 24
25-05-2025 | 12:03
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استدعت إيران القائم بأعمال السفارة الفرنسية في طهران، وأبلغته احتجاجها الشديد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران.
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وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا) أنه "على إثر التصريحات المهينة والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران، تم استدعاء القائم بالأعمال في طهران إلى الوزارة".
 
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، انتقد في منشور على منصة إكس "قمع النظام الإيراني" بعد تتويج المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.
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