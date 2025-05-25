ساعر حذر نتنياهو من "خطأ" وقف مساعدات غزة.. اليكم ما كشفه موقع اكسيوس

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ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، أن إصرار الحكومة على مواصلة العمليات العسكرية دون اعتبار للكلفة السياسية، يضر بمكانة إسرائيل الاستراتيجية. أكد موقع "أكسيوس" أن حذّر من أن تعليق المساعدات لغزة لن يضعف ، بل سيؤدي لفقدان لدعم حلفائها.ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، أن إصرار الحكومة على مواصلة العمليات العسكرية دون اعتبار للكلفة السياسية، يضر بمكانة إسرائيل الاستراتيجية.

وقال المسؤول إن إسرائيل أصبحت معزولة تقريبا عن معظم شركائها التقليديين بسبب موقفها في الحرب وسلوكها حيال الإنسانية.



كما أفاد موقع أكسيوس أن ساعر رأى أن إسرائيل ستضطر للرضوخ واستئناف المساعدات بغزة تحت الضغط.



ووفقا لأكسيوس، فقد تصاعدت الضغوط بشدة في وقت سابق من هذا الشهر عندما شنّت الحكومة عملية واسعة في غزة وتدميرها بالكامل، بدلا من قبول صفقة لتحرير الرهائن وإنهاء الحرب.



وطالب الرئيس الأميركي وكبار مساعديه، بضرورة إنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات، مع أن لم يعلن معارضة ترامب، على عكس الآخرين في الغرب مثل .